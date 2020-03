Javi Tamayo, con el cruzado roto, dice adiós a la temporada

La temporada 2019-2020 se ha acabado para el delantero jerezano Javi Tamayo. El punta del Conil ha pasado por el quirófano hace unos días para operarse del menisco de la rodilla derecha y en esta intervención se ha apreciado que también tiene el ligamento cruzado anterior roto, lo que le va a obligar de nuevo a pasar por la mesa de operaciones.

Tamayo, que fichó por el Conil la pasada pretemporada después de tres campañas en el Xerez Deportivo FC, no ha tenido suerte en las filas del equipo amarillo. El punta se lesionó a principios de temporada y no reapareció hasta hace mes y medio, en el choque contra el Xerez CD. En ese partido, anotó dos tantos y la semana siguiente otro contra la Lebrijana: "He jugado cuatro partidos, porque al del Betis Deportivo no fui convocado. Sabía que estaba jugando con el menisco roto, pero decidí arriesgar, llevaba casi toda la temporada fuera y quería ayudar al equipo. He aguantado hasta que en el partido contra el Ceuta recaí a los cinco minutos".

Con el confinamiento, "hago en casa lo que puedo, rehabilitar un poco. También he ido a Beiman a las curas. Están moviendo los papeles para pasar de nuevo por el quirófano, calculo que, con todo lo que hay liado, dentro de un mes". Tampoco es que, con la temporada parada, ahora corra prisa: "Más que nada, estar ya para la temporada que viene bien. Es la misma rodilla que la que me operé en mi etapa en el Xerez DFC. Mala suerte. Que pase rápido para poder empezar cuanto antes a trabajar en la recuperación".

Tras un pasado año complicado, Javi Tamayo afrontaba su etapa en el Conil con mucha ilusión. En 6 partidos, dos al principio de temporada, y cuatro en este último tramo ha anotado 4 goles, demostrando que no perdió la chispa ni se le olvidó eso de ver portería. "Quería ayudar al equipo y ha sido una pena. De todas formas, el objetivo está prácticamente conseguido, no vamos a tener problemas para mantener la categoría".

Confiesa que durante su período de inactividad tuvo ofertas del Antoniano y también del Guadalcacín, pero "no quería dejar tirado al Conil y qué menos que acabar la temporada con ellos. Se han portado muy bien conmigo durante todo este tiempo", asevera.

También sigue con especial atención a sus dos exequipos, Xerez DFC y Guadalcacín. Del primero asegura que "no va a tener problemas para meterse en el 'play-off'. Les han dado muchos palos esta temporada, pero desde fuera yo no lo entendía. Había que tener paciencia porque todos los equipos pasan por malas rachas. Es verdad que esta temporada lleva más derrotas que el año pasado, pero la categoría no es la misma. Ojalá se metan y asciendan. De lo primero estoy seguro, luego en ascender entran muchos otros factores y también necesitas suerte con los cruces. A mí siempre me trataron muy bien allí y ojalá consigan el ascenso, seré el primero en alegrarme".

Y en cuanto al Guadalcacín, apunta que "fueron capaces de ganar en casa del líder y eso dice mucho. Con los refuerzos que han llegado son más fuertes y espero que logren el objetivo de la permanencia y el año que viene luchar de nuevo por regresar a Tercera División".