La Tercera, sin hoja de ruta para la vuelta a la competición

Portugal cancela definitivamente el fútbol no profesional

Portugal ha cancelado el fútbol no profesional y así lo anunció la Federación de Fútbol de Portugal (FPF) en un comunicado, por lo que de la Tercera División lusa (lo que equivale a la Segunda B española) se da por nula la temporada, así como el fútbol femenino y el fútbol sala: "La Junta de la FPF decidió concluir, sin ganadores, todas sus competiciones de alto nivel que están suspendidas en estas fechas, sin que se otorguen títulos o se aplique el régimen de ascensos y descensos". No obstante, no se ha concretado que pasará con los equipos que desciendan de la Segunda División, como tampoco de los que debían ascender.