El Xerez DFC se llevó el derbi de La Juventud ante el Xerez CD por 0-1 con un gol de Jacobo a los siete minutos y se coloca a un punto del Deportivo, que encadena su segunda derrota consecutiva y la segunda sin marcar. El partido, con más intensidad que fútbol, fue igualado, pero se lo llevó de forma justa un bloque sólido, sin fisuras, que supo hacer su juego, que continúa con paso firme y encadena siete jornadas sin perder, en las que ha cosechado seis victorias y ha cedido un empate.

Esteban Vigo, que debutaba en el banquillo, y Pérez Herrera guardaron sus cartas hasta el final y los dos sorprendieron de inicio. El debutante en el banquillo azulino introdujo variantes poco esperadas respecto al bloque que cayó en Los Barrios (0-1). Apostó por Laínez en la banda derecha y por Carlos Calvo en la izquierda con Juanca haciendo funciones de mediapunta. El resto de jugadores, los habituales, también con la vuelta al centro de la defensa de Rodri y Lucas Correa, que no pudieron estar en el San Rafael.

Por su parte, el técnico visitante igualmente retocó el once que goleó el pasado domingo al Ceuta (3-0). Adri Rodríguez, una vez cumplido su partido de sanción, entró en la medular en el puesto de Curro Rivelott, mientras que en ataque repitió con Máyor pese a los dos goles anotados por Antonio Sánchez.

Gol tempranero

La lata no tardó en abrirse. El Xerez DFC, que entró al encuentro mucho más centrado e intenso, se adelantó a los siete minutos. Un centro de Marcelo tras un saque de banda que él mismo ejecutó lo mandó al fondo de la red Jacobo de cabeza.

El cuadro de Pérez Herrera se encontraba muy cómodo sobre el terreno de juego y la ventaja en el marcador le permitía controlar perfectamente todas las situaciones para salir a la contra muy peligrosas ante un rival impreciso, que no encontraba su sitio y al que le costaba muchísimo acercarse al portal defendido por Camacho.

Superado el cuarto de hora, los visitantes reclamaron penalti sobre Javilillo de Joselito después de un contragolpe que pudo costar caro a los de Esteban, que vivía el partido de forma intensa en la banda y sin parar de dar instrucciones.

El Deportivo, con el paso de los minutos, intentaba estirarse y generaba peligro a balón parado. En el minuto 28, una falta lejana muy bien lanzada por Carlos Calvo la remató Rodri rozando el poste. Era el primer aviso local ante un rival sin fisuras y perfectamente colocado sobre el terreno de juego.

El colegiado apenas descontó y dio por finalizado un primer acto en el que el Xerez DFC supo explotar a la perfección sus armas, sacó máxima rentabilidad a sus acciones de peligro y mantuvo a raya a un rival al que le costaba hacer su juego y tener presencia ofensiva.

Segundo acto, mismos protagonistas

La segunda parte arrancó con los mismos protagonistas y con un despiste de Camacho al despejar un balón que estuvo a punto de aprovecharlo Chuma (49'), pero el roteño tuvo reflejos y metió la pierna como pudo para mandar la pelota a saque de banda.

Luego, en el 54', llegó la opción más clara para los de Esteban. Carlos Calvo metió el miedo en el cuerpo al Xerez DFC con el lanzamiento de una falta muy lejana que se estrelló en el larguero. El madrileño le pegó de cine con el empeine y el balón no acabó dentro de milagro, ya con Camacho batido.

Esteban movió banquillo superada la hora de partido. Juanca salió del campo para dejar su puesto a Rares. La intención de Boquerón, ganar presencia arriba. El tiempo corría en contra de su equipo y el empate estaba lejos.

El Xerez DFC se mantenía firme y con eso le bastaba para controlara a un rival espeso, al que cada vez le costaba más generar no ya peligro, juego. Rodri, en el munuto 64, salvó a su equipo al mandar a saque de esquina un buen centro de Fran Ávila y luego fue Iván Ares el que estuvo acertado para desviar un lanzamiento peligroso de Jacobo.

Polémica expulsión

A los 74 minutos, los dos entrenadores realizaron un doble cambio. Pérez Herrera refrescó su ataque, apostando por Bello y Antonio Sánchez por un incombustible Javilillo y Máyor y Boquerón retiró a Lolo Garrido y Carlos Calvo para dar minutos a Pato y Juanito.

En un partido poco brillante, Rares se sacó de la chistera una bonita acción que puso a prueba los reflejos de Camacho. El meta roteño estuvo providencial para salvar un sensacional tiro cruzado del atacante azulino con la pierna izquierda en el minuto 76.

La polémica llegó al derbi en el minuto 82. El colegiado interpretó de forma muy rigurosa como agresión de Juanito a Adri Rodri en una una pugna entre los dos jugadores. Con uno menos, todo se ponía mucho más cuesta arriba.

La recta final fue un quiero y no puedo del Deportivo, que no fue capaz de superar el entramado defensivo de su rival, mientras los visitantes hasta tuvieron una acción final para haber hecho el 0-2, pero Rodri, muy atento, no permitió a Antonio Sánchez encarar a Iván Ares.