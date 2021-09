Jesús Azurmendi: "En Jerez interesa poco el deporte y no se invierte lo necesario en él"

El Xerez Toyota Nimauto inicia este sábado su sexta temporada consecutiva en Segunda División B. El calendario ha sido caprichoso y ha deparado que en esta primera jornada se dispute el derbi contra el Cádiz Virgili, choque que comenzará a las siete y media de la tarde y que a buen seguro llenará las gradas del Polideportivo jerezano.

Para Jesús Azurmendi es la segunda temporada al frente del club azulino. Momento idóneo para repasar la actualidad del equipo y del fútbol sala antes de que el balón eche a rodar. El técnico jerezano señala que la pasada temporada "conseguimos los objetivos muy satisfactoriamente y se creció mucho como equipo, asentando las bases del futuro. En esta nueva temporada, indiscutiblemente nuestro objetivo principal se centra nuevamente en amarrar la permanencia lo antes posible, siendo muy conscientes de que tendremos que trabajar mucho y bien para conseguirlo. Este año, el nivel de la categoría ha subido muchísimo, no hay ninguna cenicienta y hay varios proyectos 'top' que nos doblan o triplican en presupuesto. Todo lo que no sea tener los pies en el suelo será un grave error. Ahora, también te digo que somos el Xerez y nuestra ambición siempre será máxima", apunta.

Tras quedar configurada en dos subgrupos, la categoría vuelve esta campaña al grupo único, algo positivo para el técnico azulino porque permitirá tener más margen de error. Azurmendi explica que "la competición ha dado un salto de calidad enorme esta temporada con un grupo muy igualado y exigente, donde no hay ninguna cenicienta y donde cualquiera podrá ganar a cualquiera".

No obstante, el técnico del Toyota Nimauto ve "un poco por encima a Imperial, Alcalá y Virgili. Todos estos han logrado confeccionar grandísimas plantillas repletas de jugadores de muchísima calidad y experiencia. Luego tenemos al Melilla que, por presupuesto, también está obligado a estar ahí y El Pozo Murcia B, que descendió la temporada pasada y quiere volver cuanto antes a la Segunda División". "Tampoco podemos olvidarnos -relata- del Jaén B, otro filial de 1ª con lo que esto conlleva, que ha mantenido el bloque completo del año pasado y que además se ha reforzado muy bien y creo que podría ser el tapado de la categoría. Ya luego creo estamos el resto, a un nivel muy similar, los que dependiendo de las dinámicas competiremos para ponérselo difícil a los de arriba y/o los que lucharemos a cara de perro por una plaza de salvación".

Para Azurmendi "la parte más positiva es que volvemos al formato tradicional, liga regular, que nos da un mayor margen de error y esto, en nuestro caso, nos viene muy bien teniendo en cuenta el alto número de incorporaciones que hemos realizado, contando además con su juventud”.

En efecto, la plantilla ha sufrido bastantes altas con respecto a la pasada campaña. De los que el técnico quería mantener sólo se ha 'escapado' Álex del Amor, que precisamente ha firmado por el Virgili, el primer rival en el campeonato: "El calendario ha sido muy caprichoso y comenzamos la temporada a lo grande, con uno de los mejores partidos que se pueden ver en la categoría. Recibimos en el templo del fútbol sala andaluz al Cádiz Virgili, que como digo anteriormente se ha reforzado muy bien este verano y está llamado a ser uno de los grandes favoritos a jugar play off de ascenso esta temporada. Estoy convencido de que será un partido muy disputado y muy atractivo, como todo derbi, en el que el apoyo de nuestra afición será determinante. Espero que reine la deportividad y que se pueda ver un buen espectáculo, Jerez ya sabe dónde tiene que acudir si quiere ver futbol sala de calidad".

Hablando de la afición, Azurmendi explica que "no hay que pedirle nada, ella misma te lo da todo incondicionalmente. Sobre todo en estos partidos tan especiales donde el Ruiz-Mateos se viste de gala y demuestra porqué somos la mejor afición de la categoría. Este fue uno de los motivos principales de mi vuelta a casa. Este club lleva ocho temporadas llenando el Ruiz-Mateos cada temporada, con ambientazos espectaculares que nada tienen que envidiar a los de antaño. Yo lo veía desde la distancia, en Francia, con mucha envidia sana y quería volver a sentirla, a vivirla… El año pasado no nos lo permitió el maldito covid pero esta temporada nos debemos una y tenemos la obligación de formar de nuevo ese binomio tan espectacular afición-equipo que saque los partidos adelante, llevando al equipo en volandas en los momentos más difíciles… que no serán pocos esta temporada. Este año más que nunca les vamos a necesitar y su papel no sólo será importante, sino determinante. Nosotros por nuestra parte lo daremos todo y más en cada partido e intentaremos ofrecer un buen futbol sala".

Precisamente, con la gran afición que hay en Jerez al fútbol sala, es una pena que no haya más apoyos para dar el salto de categoría. "Es cierto que el sueño de subir a Segunda División es un poco utópico en estos momentos, principalmente porque hay muchísimos proyectos ‘top’ invirtiendo mucho dinero para hacer grandes equipos aspirantes a conseguirlo y sólo suben tres de los casi 96 equipos que conforman los 6 grupos de 2ª B. Pero, fundamentalmente, porque en Jerez interesa poco el deporte y no se invierte lo necesario en él. Además, cada año es más difícil encontrar patrocinios y gente dispuesta a colaborar y así es muy difícil competir en una categoría cada vez más exigente y profesionalizada. No obstante, tampoco es un sueño imposible, de hecho hace cuatro años casi se consigue la machada en una temporada perfecta y quién sabe si alguna vez se vuelven a dar las mismas circunstancias y se consigue. Por trabajo y dedicación seguro que no será porque el Xerez Toyota Nimauto lleva ocho temporadas creciendo muchísimo y haciendo las cosas muy bien. Además, no son precisamente pocos los jugadores jerezanos ‘top’ que andan fuera de Jerez en superiores categorías deseando volver a casa a un proyecto más ambicioso. Si se consiguieran los medios económicos necesarios no sólo dejaría de ser un poco utópico, sino que se tendrían muchas opciones de convertir el sueño en realidad".