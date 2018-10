Dani Jurado: "No tenemos los puntos que merecemos por culpa de los árbitros"

La plantilla del Xerez CD está cansada de los errores arbitrales que está sufriendo desde que comenzó la temporada. Los resultados no llegan pero tampoco están teniendo suerte a la hora de lograrlos en forma de decisiones de los colegiados. Si en Tercera División funcionase el VAR, los azulinos tendrían muchos puntos más en su casillero. La gota que ha colmado el vaso fue el penalti de Alberto Piñero sobre Migue que decretó Suárez Juan el domingo en La Juventud frente al Écija en el último minuto. Tenían el triunfo en la mano y se les escapó.

Dani Jurado es uno de los jugadores con más experiencia en el equipo azulino y no duda al confesar que "llevo diecisiete temporadas en Tercera y lo que me está pasando aquí nunca me había pasado. El vestuario, para qué nos vamos a engañar, está muy tocado. No conseguimos ganar, no nos salen las cosas y encima nos están perjudicando los árbitros. Se une todo y estamos muy fastidiados".

Bajo su punto de vista, "ya van muchos errores consecutivos. Creo que la acción de Piñero no es penalti, no hay contacto como para eso y mucho menos en el minuto que lo pita. Habíamos trabajado muchísimo para conseguir la victoria que necesitábamos para coger confianza y nos quedamos sin ella por un error de ese tipo. Cuando te metes ahí abajo no es fácil salir de la zona complicada de la clasificación y tirar para arriba, lo digo por experiencia porque he vivido las dos situaciones. Lo que tengo claro es que el equipo tiene menos puntos de los que se merece por estos errores".

Jurado, además, añade: "Nadie nos está pasando por encima, competimos y es cierto que no jugamos bien pero los árbitros no están ayudando en nada, al contrario. El día del Conil, el día del Ceuta, con el Écija... Nos estamos metiendo en una dinámica muy peligrosa, sólo hemos ganado un partido de nueve, y hay que cambiarla. No ya para estar en la parte alta de la clasificación, para salir de los puestos de peligro".

La situación es complicada pero lo que tiene claro el jugador de Sanlúcar es que "este equipo no se va a rendir. Vamos a seguir luchando por conseguir ese triunfo que cambie la dinámica, ojalá sea en Gerena. Necesitamos un poquito de suerte. En Gerena, intentaremos no cometer errores atrás y aprovechar las ocasiones que generemos".