El alero Fernando Quero, otro joven jugador para la plantilla del Xerez CD

Fernando Quero, alero de 18 años, que procede del Torta del Casar Extremadura y formado en las categorías inferiores del Real Betis, se ha convertido en nuevo jugador del Xerez CD Baloncesto para el próximo curso en la Liga EBA, que tiene previsto comenzar en la primera semana de octubre.

El joven jugador, con experiencia en varios equipos de Primera Nacional y Liga EBA, llega para reforzar el juego exterior del conjunto que entrena Gabo Loaiza. La temporada pasada en el conjunto extremeño en Liga EBA jugó 12 encuentros a pesar de se júnior y se midió a los azulinos en las jornadas 2ª y 13ª.

El técnico del cuadro azulino valora su fichaje de forma muy positiva y ha destacado: "Es un alero rápido, con muchos cambios de ritmo. Tiene buen tiro de media distancia y también lee bien el juego, toma buenas decisiones y defiende muy bien. Se trata de un chico en clara progresión. Creo que tiene mucho futuro, con una gran capacidad de trabajo y de toma de decisiones".

Mientras, Quero cree que "puedo aportar mucho al equipo y al grupo, tanto dentro como fuera de la pista. Espero aportar mucha intensidad y puntos, que es algo fundamental hoy en día". Además, espera que durante temporada "el trabajo bien hecho dé sus frutos y seamos capaces de llegar lo más alto posible".

El alero resalta que no tuvo dudas a la hora de acepar la oferta del Xerez CD y confiesa que "desde la primera toma de contacto con el club me sentí a gusto, me han recibido muy bien y me han transmitido mucha confianza".

Le han hablado mucho de la afición del Baloncesto Xerez CD y le lanza un mensaje de optimismo: "Será un gran año para nosotros, para el público y para el club. Seguro que hacemos un baloncesto rápido y bonito de ver y todos esperamos y deseamos que los resultados nos acompañen".