2025, buena cosecha para el deporte jerezano

El año 2025 se cierra y es hora de hacer balance en el deporte jerezano al margen del fútbol y los dos máximos representantes, Xerez CD y Xerez DFC, que no pasan de estar en la cuarta categoría del balompié nacional. Como cada año, el evento más importante y que más público aglutina en un mismo fin de semana en el Gran Premio de España de MotoGP, pero también ha habido importante logros como la permanencia del Guadalcacín femenino de fútbol sala en Primera División y el ascenso a la máxima categoría de las féminas del Tenis de Mesa Jerez, así como la hegemonía del Jerez Natación Máster y el campeonato de Andalucía para el Baloncresto Xerez femenino.

El Circuito de Jerez batía todos sus registros en el Gran Premio de España de MotoGP que se celebró el último fin de semana de abril congregando a 224.420 espectadores, que supuso 43.131 más que el año pasado en los tres días, pues en 2024 hubo 181.289 personas asistiendo al circuito jerezano. En el desglose de cifras, el viernes (que Dorna denomina pre-weekend) pasaron 39.380 personas por el trazado; 84.031 espectadores en el sábado más multitudinario que se recuerda; mientras que el domingo de Gran Premio se superaron los cien mil espectadores (101.009). Durante ese jornada, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, anunciaba que Jerez, coincidiendo con el 40 Aniversario del trazado, seguiría siendo sede del Mundial de MotoGP al menos hasta 2031.

En la pista, Marc Márquez ganaba la carrera corta del sábado y su hermano Álex conseguía su primer triunfo en MotoGP al día siguiente, demostrando que eran los dos pilotos más fuertes del campeonato, como se terminaría demostrando con el título del mayor de los Márquez -el noveno en su carrera- y el subcampeonato del hermano pequeño. Además, José Antonio Rueda, a la postre campeón de Moto3, se convertía en el primer andaluz en ganar en el circuito de casa.

Ascenso del CTM Jerez femenino

El CTM Jerez femenino lograba el ascenso a la Superdivisión Liga Iberdrola. Abril González, Mercedes Fernández y Sarkar Takeme formaron el trío jerezano que ha dado al CTM Jerez el salto a la Superdivisión Liga Iberdrola, la más importante del panorama español. El combinado jerezano afrontaba la fase de ascenso después de ser el segundo mejor equipo del Grupo 3 de la División de Honor. En un duelo a cara o cruz contra el Helios zaragozano, el CTM Jerez necesitaba el triunfo para lograr la gesta en el Pabellón Quiquirá de La Orotava y las chicas del club presidido por Sebastián Guerrero no fallaron, llevándose el duelo por un tanteo de cuatro a dos. El equipo jerezano coronaba su ascenso proclamándose también campeón de la fase de ascenso disputada en La Orotava (Tenerife) venciendo en el último partido al Tabor Arafo, anfitrión del torneo.

Las jugadoras del CTM Jerez celebran la victoria ante el Helios y el ascenso a Superdivisión.

Permanencia del Guadalcacín FSF

El Guadalcacín FSF sigue una temporada más en la elite del fútbol sala femenino nacional. El equipo de la pedanía jerezana conseguía la permanencia en Primera División a falta de dos jornadas. Fue una temporada muy complicada para el conjunto jerezano, que un año más ha partido con el presupuesto más bajo de la categoría, pero el buen hacer de Andrés Sánchez y todo su equipo obró una vez más el 'milagro' de la salvación.

En el presente curso, el Guadalcacín FSF sigue firme y tras cerrar 2025 con un triunfo en casa del Bloques Cando Castro de Lugo ocupa la décima plaza con 14 puntos y seis por encima de los puestos de descenso. A falta de toda la segunda vuelta, el equipo de Andrés Sánchez está en condiciones de lograr de nuevo la permanencia en la mejor liga del mundo.

Jerez Máster

La natación veterana en Jerez lleva el nombre propio del Jerez Máster, que en 2026 cumple sus diez primeros años de vida y que ya atresora un espléndido palmarés. Los jerezanos son la referencia de este deporte en categoría veterana y ya no sólo en la piscina, ya sea en temporada corta o de verano, sino también en aguas abiertas, donde ha conquistado títulos nacionales. El club logró el premio a la Trayectoria Deportiva en la pasada Gala del Deporte de Jerez y en 2025 ha seguido obteniendo importantes triunfos, como el Nacional de Invierno, aunque 'renunció' al de verano, donde sólo tuvo una presencia testimonial en Canarias, prometiendo volver con más fuerza este próximo 2026.

Campeón de Andalucía

El Baloncesto Xerez CD se quedó a las puertas del ascenso a la Liga Femenina 2. Campeón incontestable de su grupo en la Liga N1, las de Emiliano Massarelli también se proclamaban campeonas de Andalucía logrando brillantemente la clasificación para la Final Four que se disputaría en Manresa contra el anfitrión, además del Lucentum y La Salle de Bilbao. Las jerezanas no pudieron rematar la faena y la directiva, en un redoble de esfuerzos, ha apostado esta nueva temporada de nuevo por el objetivo del ascenso, cambiando la dirección del banquillo que ahora dirige Trini Bou.

Plantilla del Baloncesto Xerez campeón de Andalucía y que luchó por el ascenso a la Liga Femenina 2.

El Baloncesto Xerez es líder de la competición con 11 victorias y una derrota, que llegó en el último partido del año contra el Náutico de Sevilla por un punto de diferencia. Todo apunta a que el equipo volverá a pelear por el ascenso, aunque para ello deberá repetir el camino que ya recorrió a finales de abril para ser el representante andaluz en la Final Four.

Xerez Toyota Nimauto

El fútbol sala masculino también se quedó a las puertas de pelear por el ascenso a Segunda División. El Toyota acabó la temporada regular en la tercera plaza, siendo eliminado en la primera eliminatoria del play-off por el Avanza Jaén, club que posteriormente lograría dar el salto de categoría. En su tercera temporada al frente del equipo, Isco Torres tiene al Xerez Toyota tercero con un partido menos, el que tiene que disputar este sábado 3 de enero contra Los Rosales. El primer puesto es inalcanzable -Mengíbar le saca 17 puntos-, por lo que los azulinos deberán pelear por la segunda que ahora ostenta el Cádiz Virgili.

Tenis

Dos nombres propios en el panorama tenístico jerezano. Uno, Pablo Llamas, que intenta consolidarse en el circuito masculino en el que ya ha comenzado a obtener frutos; otro, el de Paula Cuevas, figura emergente que a sus 12 años ya ha conquistado importantes torneos y que ha dado un salto cualitativo en 2025 con su pase a la Academia de Juan Carlos Ferrero, hasta hace unos días entrenador de Carlos Alcaraz, número uno del mundo.

Llamas, que se encuentra ya en Camberra preparando su participación en la fase previa del primer 'major' del año, el Abierto de Australia, hacía historia este año que acaba siendo el primer jerezano en entrar en el cuadro final de Roland Garros tras imponerse al lituano Vilius Gaubas. Un mes después, en Wimbledon no pasó de la previa, pero siguió cogiendo experiencia y en el Abierto de Estados Unidos sí conseguía el pase al cuadro final.

Paula Cuevas.

Por su parte, Paula Cuevas se hacía este curso con el Rafa Nadal Tour By Santander, tanto en la competición regular como luego en el Másters que reunía a loas ocho mejores raquetas sub-12. Igualmente, daba el salto a la Academia Juan Carlos Ferrero, con una beca de estudios y tenis en Alicante y también obtenía el premio a la Proyección Deportiva en la pasada Gala del Deporte. Su futuro es muy prometedor.