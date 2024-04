El importante Córdoba B-Ciudad de Lucena, este jueves

La jornada 31ª de liga del Grupo X en Tercera RFEF se disputa muy repartida, ya que la mayoría de equipos han optado por adelantar sus encuentros para llegar a la 32ª, que se juega el próximo miércoles 1 de mayo, con más días de descanso. El primer compromiso de esta fecha es el atractivo Córdoba B-Ciudad de Lucena, fijado para este jueves (19:00) en el Nuevo Arcángel.

En la cita hay mucho en juego, tanto para los dos rivales que protagonizan el derbi como para Xerez CD y Xerez DFC, que pueden sacar tajada de un tropiezo celeste. El filial blanquiverde, que en la primera vuelta se convirtió en el primer equipo que ganó en Lucena, ha caído en picado en el último tramo de competición -no vence desde el pasado 4 de febrero- y puede complicarse la permanencia -está a cinco del descenso- si no reacciona. Por su parte, el cuadro aracelitano, que se reencontró con la victoria la pasada jornada ante el Espeleño y sigue segundo (58), necesita sumar de tres para recibir al líder (Deportivo, 61) el próximo miércoles con la menor diferencia de puntos posible y para que Pozoblanco (57) y Xerez DFC (55) no se le echen encima e incluso le puedan superar si hacen los deberes ante Sevilla C y Cartaya, respectivamente.

El Lucena recupera a Alberto García, Raúl Pérez y Roberto Barba, que estaban sancionados, tiene la baja de Javi Hervás y son dudas Ricky Wagner y Ale Limón. Mientras, el filial podrá contar esta vez con casi todos sus efectivos, toda vez que el primer equipo no juega hasta el domingo también en el Nuevo Arcángel ante el Málaga.