Adri y Armengol, con molestias en el entrenamiento del Xerez CD en Chapín

El Xerez CD pone este sábado (12:00) ante el Ayamonte en Chapín tres puntos vitales de cara a lograr el ascenso directo cuando sólo restan cuatro jornadas para el final de la competición regular en el Grupo X de Tercera RFEF. Los azulinos, primeros (61), reciben a un cuadro fronterizo en descenso, penúltimo con 27 puntos, y tienen la obligación de ganar y convencer después del duro golpe encajado en el Guadalquivir frente al Coria (1-0), otro rival que recibía al Deportivo en descenso, y ante casi 1.500 xerecistas desplazados.

Los xerecistas no pueden ni deben fallar y Checa, que tampoco ha estado muy fino a la hora de llevar a cabo algunos planteamientos, ha mantenido este miércoles sobre el verde de Chapín, escenario que utilizan una vez a la semana cuando actúan de local, una charla con sus futbolistas. Les ha recordado que, siempre respetando al máximo a todos los adversarios, dependen de sí mismos y que deben mostrar su mejor versión en los dos próximos compromisos. Si son capaces de superar al Ayamonte este sábado y el próximo 1 de mayo al Ciudad de Lucena, su rival más directo a día de hoy, ya no habría que hacer más cuentas, el ascenso no se les escaparía.

En esta sesión no ha entrenado con el resto del grupo el delantero Armengol, que arrastra molestias en un tobillo desde el partido en el Guadalquivir ante el Coria y, además, tenía algunos problemas en una rodilla. Tampoco ha completado el entrenamiento el centrocampista Adri Rodríguez. El azulino ha terminado con molestias en el tendón de Aquiles. En principio, ninguno de los dos deben tener problemas para jugar el domingo, pero los técnicos estarán muy pendientes de la evolución de ambos en las próximas horas.

Kike y Schuster, sancionados

Por su parte, el Ayamonte se presentará con dos bajas por sanción en el Municipal, ya que Competición ha confirmado que tanto el centrocampista Schuster como el defensa Kike Silgado tienen un encuentro de castigo por acumulación de amonestaciones.

El árbitro

Y este importante enfrentamiento también tiene ya colegiado designado. El encargado de dirigir el encuentro es el malagueño José Antonio Gutiérrez Pérez, que esta temporada ya ha dirigido en una oportunidad a los azulinos. Fue fuera de casa, en el San Juan Bosco ante el Utrera en la jornada 24º. Los de Checa vencieron a los sevillanos por 0-1 con una diana de Belizón en el minuto 50 y cuajaron uno de sus mejores encuentros de este curso lejos de Chapín.