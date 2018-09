El líder hinca la rodilla en el Barbadillo

El Algeciras llegaba líder al estadio Antonio Barbadillo tras no perder ningún encuentro y finalmente ha caído ante un Arcos que no ganaba en su estadio desde el pasado 18 de febrero.

Los serranos han sorprendido al Algeciras nada más salir al terreno de juego, incomodando mucho a su rival con una gran presión adelantada. Los mejores jugadores visitantes, Pipo, Iván y Melo, estaban anulados por la intensidad defensiva de los locales. Los algecireños se veían obligados a jugar por banda dando protagonismo a Ayala o Antoñito pero con un juego muy previsible buscando siempre la referencia del tanque Antonio Sánchez. Un guión muy asequible para los locales, que apenas sufrieron ocasiones claras en contra durante los primeros minutos a pesar de no disponer de dos de sus defensas titulares.

El canario Pipo se movía muy bien entre líneas pero no estaba a gusto porque Bugatto tapaba muy bien todos los espacios. En el 10', Iván la tuvo pero no acertó tras un centro de Pipo. Poco después, Dani Fernández dispuso de una buena ocasión tras una buena combinación de Maqui. El delantero Borja estaba como una isla entre la defensa del Algeciras pero lograba imponerse a ellos y crearse sus propios espacios.

Los locales estaban a gusto pero sin crear acciones de peligro sobre el área rival. El campo no favorecía a ninguno de los dos equipos ya que estaba muy pesado y era difícil la circulación de balón. En el 19', Caballero disparó cruzado pero no encuentra portería tras aprovechar un fallo de José Carlos. En el 24' fue Maqui quien casi marca a través de una falta directa, pero el balón salió desviado por pocos centímetros. Un minuto después fue Borja quien estuvo a punto de marcar pero no estuvo acertado en el remate. Finalmente, en el minuto 27 Maqui aprovechó un rechace de la defensa del Algeciras para disparar de volea y romper la red de la portería de Jesús Romero marcando el primer tanto del encuentro.

El Algeciras quedó tocado tras el gol, aunque dispuso de una buena ocasión en el 29' pero el remate de Antonio se marchó por encima de la portería de Jareño. Así se llegó al descanso con la victoria momentánea de un Arcos que dejó muy satisfecha a su afición en el primer acto.

La segunda mitad comenzó con una ocasión clara de Jiménez que casi aumenta la renta tras un tiro cruzado que rozó el poste derecho de la portería rival. El Algeciras trataba de buscar el empate con más corazón que con juego a pesar de disponer de jugadores muy capacitados. En el 52' Pipo lanzó a las manos del arquero local. Los visitantes lo intentaban pero las ocasiones no eran muy claras. El Arcos seguía jugando sus bazas tapando los espacios interiores para que los visitantes jugaran por las bandas.

En el 58' Borja perdonó un uno contra uno que salvó Romero y luego la tuvo Antonio Sánchez de cabeza, pero el balón no encontró portería. En el 62' José Antonio aumentó la renta local aprovechando una buena contra y dejó casi anuladas las opciones de puntuar del Algeciras en el Antonio Barbadillo. La afición vibraba con el marcador y con el juego de su equipo en una comunión perfecta que hacía tiempo que no se veía. Los locales pudieron marcar más goles pero Borja no estuvo acertado y en sus remates.

El Algeciras recortó distancias en el 78' tras una jugada por banda izquierda que aprovechó Antonio Sánchez dentro del área para girarse, desmarcarse de su marcador y batir a Isi Jareño.

Tras el 2-1, los visitantes apretaron mucho ante un Arcos con jugadores muy acalambrados y fatigados debido al esfuerzo realizado en el partido. El equipo local cada vez defendía más atrás por lo que tocó sufrir. Iván en el 81' remató de cabeza fuera por muy poco y en el 94', el central Oñate cabeceó fuera un saque de esquina en una posición muy favorable. Finalmente, tras pedir la hora, los arcenses aguantaron y lograron tres puntos muy importantes para la confianza del equipo, que encadena su segunda victoria seguida tras dos derrotas.