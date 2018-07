"Nos marcamos el ascenso como objetivo a medio plazo"

-firma un contrato de cuatro años para formar un proyecto ¿con el objetivo del ascenso?

-El proyecto es a cuatro años y los objetivos nos los marcamos a medio plazo, no es la máxima prioridad de la temporada a nivel competitivo. Es uno de los pasos a dar en la progresión y el largo recorrido del club.

El potencial que tiene la ciudad para conseguir algo bonito me ha ayudado a decidirme a venir"

-¿Se preveen muchos cambios en la plantilla?

-A día de hoy la plantilla es la misma que había el año pasado. No se han hecho ni refuerzos ni esfuerzos por reforzarla. He hablado personalmente con cada uno de los jugadores para exponerles el compromiso que asumimos.

-¿Qué tal la primera toma de contacto con los jugadores?

-Muy bien. He visto a personas responsables e implicadas, talento físico y mimbres sobre los que podemos trabajar. Es pronto para evaluarlos pero la primera impresión es muy positiva.

-¿Cómo va a ser su proyecto al frente del BXCD?

-El proyecto debe tener una base de jugadores jóvenes que quieran crecer individualmente y que hagan que el equipo crezca como el compendio de esas voluntades. Buscamos gente joven con recorrido para crecer dentro del proyecto.

-Además de ser entrenador del primer equipo también lo será del júnior...

-Creo que al estar tan vinculado a la rutina diaria del primer equipo quería que estuviera muy vinculado a mí. Creo que la forma más idónea de ello es que lleve los dos y supervise el trabajo del resto de la cantera.

-El baloncesto jerezano no pasa por su mejor momento, ¿considera que el BXCD es algo parecido a partir de cero?

-Hablar de partir de cero es faltar el respeto a personas que con mayor o menor éxito están haciendo lo posible para que haya una presencia del baloncesto jerezano en el sur. No entiendo que sea partir de cero. Es sumar sobre lo que se ha hecho hasta el momento.

-Ha estado entrenando en numerosos países, ¿cómo se fragua su fichaje por el Xerez?

-Ha sido un cúmulo de circunstancias y casualidades que me han hecho venir. Mi familia y yo estamos afincados en Chipiona y contactaron conmigo a través de la Federación Española. Además, conozco el potencial de la ciudad y me ha ayudado a decidirme por la opción de Jerez.

-En los últimos años ha estado entrenando a equipos femeninos, ¿Por qué el cambio al masculino?

-Llevo 31 años entrenando y he desarrollado los seis últimos en el baloncesto femenino. Es un poco volver al hábitat donde siempre me he encontrado cómodo. No es un reto volver, lo tomo con muchísima naturalidad porque he estado 25 años ligado a él.

-Ha entrenado en numerosos países, ¿cómo ha sido esa experiencia?

-Una vez que decides salir de casa, cualquier sitio es bueno. Limitar las opciones al ámbito nacional nunca me pareció lógico. Siempre me gustó el intercambio de culturas y ha sido, incluso, un incentivo. Donde alguien ha visto una barrera yo he visto un jardín. Desde joven he sentido esa curiosidad.