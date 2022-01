El portuense Juan José Cordero Gallardo, elegido mejor árbitro del mundo

El portuense Juan José Cordero Gallardo ha sido nombrado por segundo año Mejor Árbitro de Fútbol Sala del Mundo. La revista digital especializada Futsalplanet, que patrocina los premios Futsal Awards en la categoría de Best Referee in the World, en su decimosexta edición designa al árbitro de élite andaluz como merecedor del título. Cordero Gallardo ha sido el tercer español en conseguir dicho premio, con el que fue galardonado por primera vez en 2019.

Los Premios UMBRO Futsal Awards son los premios anuales para homenajear a los mejores personajes del Fútbol Sala Internacional. Son presentados y patrocinados, desde el año 2000, por la revista FutsalPlanet.

Después de casi 30 años dedicado al arbitraje y con la dificultad de compaginarlo con su trabajo profesional (es técnico de mantenimiento de las instalaciones deportivas de El Puerto), Cordero Gallardo se encuentra feliz tras ser reconocido nuevamente como mejor colegiado. En 2014, fue nombrado como Árbitro Internacional de División de Honor de Fútbol Sala por la FIFA. Ha logrado dirigir finales de Liga, Copa, Supercopa o incluso de la Eurocopa. El andaluz fue el primer colegiado de la comunidad en conseguir la categoría internacional en sútbol sala.