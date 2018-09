"Me siento muy cómodo con la presión de meter goles"

Llegó, firmó, entrenó y marcó. Adrián Gallardo, al día siguiente de estrenarse con el Xerez Deportivo FC marcando el gol de la victoria en el Trofeo de la Vendimia ante la Roteña, fue presentado de forma oficial por el club azulino, con el que ha firmado por dos temporadas.

El nuevo delantero xerecista comenzó agradeciendo a Edu Villegas, director deportivo del club, "el trato que ha tenído hacia mí, sin él hubiese sido imposible que yo estuviera aquí, que es donde quería estar, bien lo sabe él desde antes de pretemporada, lo que pasa es que no se podía hacer. Ahora ha salido la oportunidad y no dudé ningún momento de llevarlo a cabo. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber debutado, tenía muchas ganas de estar con el equipo, ayudar a los compañeros y creo que es el sitio idóneo: un estadio increíble, la afición acorde con el estadio... Tenemos todos los ingredientes para disfrutar y para hacer un año bonito, y yo estoy para aportar mi granito de arena y hacer los goles que necesite el equipo.

-Se demoró más de lo esperado la salida del Sanluqueño...

-Sí, no fue nada fácil. Edu (Villegas) fue un factor bastante importante en esta operación, fue un tema complicado porque había un cariño mutuo entre la afición y yo y era difícil salir, pero también el presidente (Manolo Fernández) me echó un cable por los años que yo había dado allí, y también por el interés de Edu no me puso más problemas.

-Le van a pedir goles pero ya ha empezado marcando...

-Es muy bonito el hecho de ponerte esta camiseta, saltar al campo, ver el estadio, porque sin menospreciar a los campos que hay en Tercera, aquí te sientes futbolista cuando sales al campo. Toda mi vida profesionalmente he sentido la presión de meter goles y me siento cómodo con ella. Habrá días que los meta, otros que no, pero estoy bastante cómodo con ese rol.

-¿Qué le ha motivado a fichar por el Xerez Deportivo FC?

-Ha sido bastante fácil, he tenido ofertas de Segunda B y también alguna opción del extranjero pero no me he parado a valorarlas porque yo quería jugar aquí. Cuando estaba en el extranero Edu habló conmigo y me dijo que cuando el equipo estuviera en Tercera yo tenía que estar aquí y así ha sido, era un objetivo que teníamos planteado desde hace dos o tres años, y para mí es una ilusión estar aquí.

-¿Qué tal en el vestuario?

-Muy bien, la verdad es que conozco a la mayoría, son todos de la zona y llevamos ya mucho tiempo jugando. Con la mayoría he compartido vestuario y con alguno hasta cuatro años como Jorge Herrero, que es la quinta temporada que coincido con él; con Bello también he estado bastante tiempo, con Rojas también... He coincidido con la mitad del vestuario.

-¿Dispuesto a jugar en Arcos?

-Estoy a disposición desde que vine, si el entrenador lo cree conveniente ahí estoy yo dándolo todo por estos colores.

-Ha logrado dos ascensos a Segunda B con el Atlético Sanluqueño, ¿Ve alguna similitud con el vestuario del Xerez DFC o todavía es pronto?

-Lo estábamos hablando, que lo más importante es el vestuario. Pero creo que hay que ir con los pues en el suelo porque la gente está muy eufórica con el tema de que hay muy buenos futbolistas, el equipo, la afición, y todo este ambiente que hay como que da pie a que soñemos. Y yo creo que es pronto, que tenemos que ir partido a partido, viendo a ver dónde vamos a estar y al final de la temporada se verá, pero tiene muy buena pinta este año.

-¿El ejemplo puede ser el Atleti, que remontó al final, entró en la fase de ascenso como cuarto clasificado y logró el ascenso?

-La Tercera cada vez está más complicada, cada vez hay más equipos que quieren ascender y hay que ser muy constantes en los entrenamientos, muy profesionales pero muy pacientes, porque si vas con la bulla de querer ganar todos los partidos creo que te precipitas, te entra el ansia y vienen los errores. Creo que tenemos que entrenar como lo estamos haciendo, que creo que es la clave del éxito, y así los resultados van a llegar.

-¿Qué tal con el entrenador?

-Es uno los de mejores entrenadores que tuve, he tenido la uerte de volver a compartir vestuario con él otra vez, ya lo compartí cuando era jugador, así que muy contento.