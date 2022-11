Huelga del transporte en Andalucía, en directo: últimas noticias del paro de hoy

La primera jornada de huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte se está desarrollando este lunes sin incidencias y con normalidad en todos los centros logísticos de las provincias andaluzas, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Se han desconvocado las actividades previstas con el paro en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Jaén.

En toda Andalucía solo se han registrado dos incidentes menores: piquetes en la entrada a MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados, y un incendio de neumáticos en Algeciras.

Fuentes de Mercasevilla han señalado que durante la jornada no ha habido incidencias en las entradas y salidas de mercancías y tampoco han acudido piquetes.

Por su parte, en Mercamálaga tampoco se han registrado incidencias y ha habido normalidad tanto en la llegada de mercancía como en el acceso de compradores a un recinto que tiene su principal actividad durante la madrugada y primeras horas del día.

En MercaGranda, ha habido "total normalidad", según ha informado un portavoz de esta sociedad. En las inmediaciones del recinto no se han concentrado manifestantes -como sí ocurrió en los paros del pasado marzo- y las empresas están operando con normalidad.

En Almería la jornada de paro de transporte también transcurre con normalidad y sin incidentes. La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) no ha tenido constancia de ninguna situación problemática en los puntos "más críticos".

No obstante, la ausencia de problemas en estas primeras horas no significa que no pueda haberlos en el futuro, ya que el anterior paro, convocado por la misma organización el pasado mes de marzo, también empezó sin incidentes y se recrudeció con el paso de los días.