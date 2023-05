Adelante Andalucía lamenta que el gobierno de Jerez no negocie mejoras con la plantilla

Adelante Andalucía en Jerez ha lamentado en rueda de prensa que a principio de legislatura "se llegara a un acuerdo de subida de salarios para los políticos de Jerez, con subidas de un 8% a alcaldesa, casi 70.000 euros anuales, concejalías y portavocías, y que ahora se niegue la mayor a la plantilla municipal del consistorio". Según la formación andalucista de izquierdas, la alcaldesa socialista Mamen Sánchez "hace oídos sordos a las justas pretensiones de la plantilla".

“Nos consta que la teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha dado plantón a los trabajadores para hacer campaña electoral. Si hay dinero para los políticos, lo hay para una plantilla municipal que no está pidiendo más que diálogo”, denuncia Carlos Fernández, candidato a la Alcaldía de Jerez por Adelante Andalucía.

Asimismo, ha informado "del descontento en el trato que está dispensando el gobierno local del PSOE, que en plena negociación del convenio colectivo ha abandonado las reuniones y no ha acudido a otras reuniones fijadas, llegando a acusar a los trabajadores municipales de peseteros”.

"Con la subida de la cesta de la compra y la inflación en general, los trabajadores municipales tienen derecho a la negociación de un nuevo convenio. No hay que olvidar que el Ayuntamiento no está cumpliendo", explica Fernández, que recuerda que el Consistorio está al margen de la legalidad en aspectos de la gestión del personal, con gratificaciones elevadas que no corresponden a altos cargos del Ayuntamiento, denunciado por el Tribunal de Cuentas.

"No se puede decir que no hay margen para que se mejoren las condiciones laborales y luego no predicar con el ejemplo de los propios políticos ni de los cargos de confianza más cercanos", añade el candidato. Asimismo, el partido andalucista ha anunciado "la firma de un compromiso ético con dos cláusulas fundamentales: limitación de mandatos a ocho años y mantener los sueldos que se tenían antes de entrar a las instituciones públicas, como hizo Teresa Rodríguez conservando su sueldo de docente de la escuela pública o el alcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’".

"Adelante Andalucía cumple con su palabra, y así lo ha hecho Kichi y Teresa, quien dijo que estas medidas son vacunas para evitar malas prácticas en política, como los alcaldes que piensan que el cargo les pertenece, se acomodan en las instituciones y luego permanecen porque no tienen sitio al que volver. La mejor confianza que pueden tener los vecinos y las vecinas de Jerez es la coherencia y honestidad de quienes les representan, que la llamada clase política no sea una clase, sino que sea lo mismo que las mayorías sociales, sin profesionalización de la política", concluye el candidato.