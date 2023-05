El PSOE pierde en Jerez: "Nos vamos con la cabeza muy alta"

De blanco y con una amplia sonrisa por tener la "conciencia tranquila" del trabajo hecho en estos últimos ocho años, Mamen Sánchez ha dicho adiós a la Alcaldía de Jerez. A las diez de la noche de este 28 de mayo entraba en la sede local del PSOE acompañada por compañeros y militantes que no dejaron de aplaudir a su líder a gritos de "¡bravo Mamen!".

Sánchez en todo momento quiso tranquilizar a los presentes, pidiendo que hubiera "sonrisas" y "nada de lágrimas". Poco antes de su entrada, en la sala se escuchaban comentarios como "esto es vergonzoso" y había quien se preguntaba por "¿cómo ha votado la gente? No lo entiendo".

"De aquí no nos vamos a rendir", repetía la líder socialista, quien además se fundó en un emotivo abrazo con una jerezana que le contó que su madre, con una enfermedad terminal, había pedido este domingo salir de su casa para votar al PSOE. "Apunta mi teléfono que mañana voy a verla", le dijo Sánchez.

"Lo he dicho esta mañana y lo digo de nuevo ahora. Los jerezanos son los que deciden lo que quieren para su ciudad y los jerezanos han decidido que gobierne el PP, a los que tengo que felicitar", comenzó diciendo la socialista.

"De verdad hay que creerse esto de la democracia. Lo que sí puedo decir es que estoy enormemente orgullosa del trabajo que hemos hecho, del cambiazo que le hemos dado a la ciudad, de los 2.200 empleados más que hay ahora, de los 29 millones de euros que vamos a dejar para que los gestione la señora Pelayo, a la que quiero también felicitar. Nos vamos con la cabeza muy alta por el trabajo, con un pedazo de trabajo por el que nos hemos dejado la piel", declaró Sánchez, al tiempo que la sala rompió en un aplauso.

La candidata a la Alcaldía del PSOE añadía que "nunca lo tuvimos fácil: gobernamos con siete, con diez, siempre con diálogo, siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestra ciudad. Así que 29 millones de fondos europeos que los gestionen bien, muchas cosas por inaugurar y llevarán siempre el sello y el corazón de este equipo de gobierno y de esta alcaldesa".

"A las jerezanas y a los jerezanos no me queda más que darles las gracias. Las gracias por darme esta oportunidad de transformar y cambiar Jerez. No quiero a nadie triste, esto es la democracia", repetía la socialista.

"Esperamos lo mejor para Jerez. Los jerezanos y las jerezanas nunca se equivocan en las elecciones", dijo Sánchez, comentario que provocó que más de uno ahí sí que le llevara la contra. "Bueno, pues sí se equivocan", se escuchó a una señora descontenta con el cambio de gobierno.

"La cabeza alta porque lo mejor que te puedes llevar es eso, una buena gestión y dejar la ciudad muchísimo mejor que nos la encontramos", remarcó la socialista, quien aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo del partido en esta jornada electoral y en la campaña en general.

A pesar del mensaje optimista que quiso mantener Sánchez en todo momento, reconoció que "no nos esperábamos este resultado, también lo tengo que decir, porque os puedo asegurar que la calle con nosotros en todo momento ha sido apasionante. El recibimiento, la acogida que siempre hemos tenido en cada barrio que hemos visitado..., pero bueno, a lo mejor en los últimos días se han pensado otra cosa. Cuando los socialistas pasamos por los gobiernos dejamos impronta en las ciudades y eso es lo más importante".

Ahora, subrayó Sánchez, toca "analizar muchas cosas, dónde se ha ido el voto de Ciudadanos, analizar qué ha pasado con la izquierda...". "¿Si nos parece justo? No en cuanto a la gestión, pero no sé cómo han votado los jerezanos", añadió.

"Lo más importante es vivir en democracia, y lo más importante es que los ciudadanos y ciudadanas cada equis tiempo, en este caso cada cuatro años, deciden con su voto. Es lo que hay que respetar, es el valor de la democracia que a mí me encantaría que siempre lo tengamos presente y que se lo inculquemos a nuestros hijos e hijas. Y repito, nos vamos orgullosos de lo que hemos hecho y orgullosa de haber sido ocho años alcaldesa de Jerez. A seguir peleando estemos donde estemos", concluyó Mamen Sánchez.