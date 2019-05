Nostalgia de elecciones municipales

El primer alcalde democrático de Jerez, Pedro Pacheco, no podrá votar tampoco en estas elecciones municipales debido a las condenas judiciales que está cumpliendo y que lo inhabilitan para desempeñar cargo público y ejercer su derecho de sufragio. Él no podrá hacerlo y por eso defiende de forma contundente que todos aquellos jerezanos que puedan hacerlo, acudan este domingo a votar.

En una charla concedida este viernes a Diario de Jerez, con motivo del cierre de la campaña electoral, Pacheco se atreve a vaticinar “un renacer bastante importante de las fuerzas de progreso y veo una cuesta abajo muy precipitada de las fuerzas conservadoras”. Para él es evidente, o eso dice que le gustaría, que este domingo se visualice “un fortalecimiento de las fuerzas de progreso o del platillo de la izquierda y un bajón de las fuerzas del platillo de la derecha”. “Creo que a nivel general los periodistas diréis el domingo: el PSOE consolida su ascenso y batacazo histórico de la derecha, del PP”, augura.

El exalcalde cree que Mamen Sánchez podrá repetir como alcaldesa, respaldada por Adelante Jerez (aunque él habla de Unidas Podemos) y Ganemos. “Cuando empecé a llegar a la ciudad de permisos de la ‘residencia especial’ [en alusión a la cárcel] me enteré que sólo 7, o 6, llevaban el peso del Ayuntamiento y dije ‘o son 6 supermanes, 6 extraterrestres, o la ciudad va tan mal que no hace falta más para administrarla’. Y también me pregunté qué hace el resto de la oposición, si la ciudad está mal, dejando gobernar a 6”, rememora.

Ante esta situación, Pacheco insiste, en retiradas ocasiones, en hacer un llamamiento a la participación en estas elecciones. De hecho, reclama “al pueblo de Jerez, a las clases profesionales muy golpeadas por la crisis, a la clase trabajadora y, a los jóvenes que antes de irse a la playa, por favor, voten”. “Se la juegan porque los otros van antes de irse a las fincas, al campo y a la playa y votan. Tanto que atascan hasta los colegios, ¡qué fidelidad! Yo quiero esa fidelidad de la gente de La Asunción, de San Telmo, de Federico Mayo, de todo el Jerez... el domingo antes de planear que miren hacia atrás un poquito y voten porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad”.

“No es igual una ideología progresista, ahí hay redistribución y solidaridad, que una fuerza conservadora”, incide el exalcalde. “La gente este domingo tiene que hacer lo que estoy haciendo yo ahora, tiene que mirar un poco hacia atrás en retrospectiva y ver que aquí hay una fuerza que a través de un ERE injusto destrozó muchas familias y vendió la joya de la corona, el agua. Todo lo que toca lo destroza”.

Pacheco se muestra especialmente crítico con aquellos que optan por la abstención. “Un ciudadano que no vota no tiene derecho a exigir porque se está excluyendo de participar en la gestión de la ciudad. Si te abstienes no puedes criticar al día siguiente”, afirma rotundo. Respecto al descrédito de la clase política que lleva a muchos ciudadanos a no acudir a las urnas, asegura “no todos [los partidos] son iguales. La larga crisis socioeconómica que hemos tenido sólo la hemos identificado en la clase política, a la que la hemos tenido expuesta como en una caseta de feria, y se han escurrido los empresarios, los poderes financieros... No son todos iguales en absoluto. Hay diferencias y la gente tiene que tomárselo en serio”. “El cabreo no se paga tan fácilmente dando bandazos”, advierte.

A la espera de comprobar que ocurrirá este domingo, Pedro Pacheco tiene claro que el futuro de Jerez debe pasar por “recuperar su hegemonía, coger un tren, un buen maquinista y en el vagón, que se meta todo el que pueda y quiera, sino es así Jerez no levanta cabeza”. “Vamos a tapar este periodo de nebulosa de las dos que me sucedieron [María José García-Pelayo y Pilar Sánchez] y vamos a retomar el futuro y a echarle horas para que las fuerzas de la luz superen a las fuerzas de la tiniebla”, advierte, señalando que es necesario “darle un margen de confianza a las fuerzas de izquierda”.

“Si en el 79 empezamos una revolución sociourbanística que no ha habido otra igual, yo creo que Unidas Podemos, PSOE y Ganemos son capaces, si obtienen la mayoría, de empezar otra revolución. Esta es más fácil, está todo hecho pero tienen que asumir retos”, detalla, asegurando que estará “pendiente”. Con nostalgia reconoce también que le gustaría poder volver a participar en la vida política de la ciudad. Las condenas que cumple le impiden poder ejercer cargo público pero, si no fuese por eso, asegura que no tendría problema en volver a sus 75 años y recuerda que no es el “único longevo” que quiere seguir. “Ahí están Carmena y de La Torre”, recuerda el exalcade.