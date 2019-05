Los partidos políticos echaron en la noche de este viernes el cierre a una campaña para las elecciones municipales de este domingo.

Todas las formaciones celebraron actos para apurar las últimas horas para pedir el voto y lanzar sus últimos mensajes antes de esperar al veredicto de las urnas.

PP: “Los problemas de Jerez no los resuelve Pedro Sánchez con una foto”

El Partido Popular cerró su campaña con un acto en la plaza de La Asunción donde intervino su candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña. Horas antes hizo balance de estos días de petición del voto donde instó al electorado a que "piensen en Jerez" cuando elijan la papeleta."Que piensen cuál es el mejor equipo de hombres y mujeres para liderar esta ciudad, que piensen cuál es el equipo que más ha trabajado y más puede trabajar por Jerez que piensen quién es el equipo y el posible alcalde que tiene Jerez en su cabeza y tiene el futuro de Jerez proyectado".

Acto seguido, hizo una curiosa reflexión: "Los problemas de Jerez no los va a arreglar Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez viviendo a hacerse una foto; no los va arreglar Albert Rivera o Inés Arrimadas paseándose por la Feria, no los va a arreglar Santiago Abascal montando a caballo o tampoco los va a arreglar Pablo Casado montándose en una moto. Pueden ayudar, pero los problemas de Jerez los va a solucionar la gente de Jerez".

PSOE: “No queremos que nadie progresista se quede en casa sin votar”

Mientras, el PSOE celebró en la calle Fraternidad, en la zona sur, una caracolada y donde intervino la alcaldesa y candidata, Mamen Sánchez. Horas antes, Sánchez, durante una visita al mercado de abastos, hizo un llamamiento a la participación este domingo "de la gente progresista para luchar contra "las tres derechas". "No queremos que nadie se quede en casa; el pasado 28 de abril logramos parar a las tres derechas en España y ahora tenemos que volver a intentarlo y hacerlo en Jerez", agregó.

Asimismo, la regidora apuntó que es un momento en el que Jerez "no se puede parar, tiene que seguir hacia delante, tenemos que seguir impulsándola y aprovechar todas las oportunidades que nos están viniendo". Acto seguido apostilló: "Tenemos que seguir avanzando en derechos y libertades, en transparencia, igualdad y libertad".

Ganemos: El apoyo de Ada Colau a Kika González

Ganemos Jerez, mientras tanto, cerró la campaña en el parque de La Granja donde celebró una fiesta con música y actuaciones en directo. También intervino, claro está, su alcaldable, Kika González, para lanzar su último mensaje de campaña.

La agrupación de electores aprovechó estas últimas horas de campaña haciendo público un vídeo donde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, muestra su respaldo a Kika González. La regidora barcelonesa se refería a Ganemos Jerez como una "candidatura hermana" con la que asegura tener "un vínculo especial". "Necesitamos ganar Jerez para su gente", apuntaba la regidora barcelonesa.

Ciudadanos: Apela a los 25.000 jerezanos que le apoyaron en generales

Ciudadanos hizo su cierre de campaña en el restaurante Hontoria, en la avenida Domecq, en un acto donde intervinieron su candidato, Carlos Pérez, y el parlamentario Sergio Romero.

Pérez apeló a los buenos resultados obtenidos por la formación naranja en las elecciones precedentes —unos 20.000 votos en autonómicas y unos 25.000 en generales— para que este domingo se "frene al bipartidismo" que, a su juicio, "ha dejado a Jerez con unas tasas de desempleo y unos problemas de limpieza que no corresponden a una ciudad del siglo XXI". Por ello, demandó el apoyo para su partido para conformar un "gobierno liberal, moderado y europeísta".

Adelante Jerez:El código ético que limita mandatos

La céntrica Alameda del Banco acogió el último acto de Adelante Jerez con la participación de su candidato, Raúl Ruiz-Berdejo y de los parlamentarios José Ignacio García e Inmaculada Nieto.

Horas antes, la coalición de Podemos e IU dio a conocer el código ético que han suscrito los integrantes de su candidatura. En ella, se incluyen 30 puntos entre los que destacan la limitación de mandatos a dos legislaturas consecutivas, que pudiera prorrogarse solo excepcionalmente a un máximo de 12años.

También tendrán limitación salarial, sin que en ningún caso pueda superarse el sueldo más alto que perciba el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso en cada Administración Pública. Asimismo rechazarán cualquier tipo de aforamiento procesal.

El cierre de campaña del resto de formaciones

En cuanto al resto de partidos, Vox celebró una caravana de coches donde participó su candidato, César Ruiz, que salió de la explanada de la Feria y que recorrió diversos puntos de la ciudad. Andalucía por Sí, con su alcaldable, José Antonio López, cerró la campaña por la mañana con un recorrido por el mercado de abastos. Finalmente, Jerezanos en Acción celebró su cierre de campaña en la plaza de San Andrés con su número uno, Álvaro de la Calle.