Vox denuncia la “subida exponencial” de agresiones a funcionarios de prisiones

Representantes de Vox Jerez ha mantenido una reunión con representantes de los sindicatos que tienen representación en los centros penitenciarios de El Puerto y de Algeciras donde, entre otros asuntos, se han abordado las agresiones que sufren los funcionarios. En este sentido, la formación asegura que se ha producido una “subida de manera exponencial” de estas “en los últimos meses sin que la administración penitenciaria tome medidas y, ni siquiera, se pronuncie”.

Según el coordinador local de Vox, César Ruiz, estos empleados públicos “están dejados de la mano de Dios”. “Ni el ministro [Fernando Grande-] Marlaska ni la administración penitenciaria toman medidas ante el crecimiento alarmante de agresiones a funcionarios, algunas de ellas múltiples caso de la última perpetrada en El Puerto”, añade.

En este sentido, este partido propone que los funcionarios sean catalogados como “agentes de la autoridad”, una “progresiva mejora salarial acorde a su trabajo y peligrosidad” y la cobertura de “las bajas laborales largas” así como la “reposición de unas 3.600 vacantes”, entre otras iniciativas.

Según Ruiz, “no se pueden hacer oídos sordos a un colectivo que convive día a día, entre muros, con lo más peligroso de la sociedad”. “Lo primero es sentarse a la mesa y exponer unas medidas para darle viabilidad a las mimas. Dos años de movilizaciones no pueden caer en saco roto. No hay ni voluntad en la administración pues, como dice el colectivo, tu abandono me puede matar”, concluye.