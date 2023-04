El Circuito de Jerez, otro frente de confrontación entre PSOE y PP

El Circuito de Jerez ha vuelto a ser escenario de enfrentamiento entre el Partido Popular y PSOE. Así, si el PP ha prometido que tendrá mucha más actividad, el gobierno municipal le ha reprochado que la Junta no haya financiado las últimas actuaciones de mejora emprendidas en el trazado.

Por la mañana, la candidata del PP a la Alcaldía, María José García-Pelayo, compareció a las puertas de las instalaciones de la carretera de Arcos para criticar la gestión del gobierno socialista asegurando que esta únicamente genera “actividad” durante “el fin de semana de Gran Premio. Por ello, aseguró que, en el caso de que gobierne, trabajará “por involucrar al resto de administraciones, solicitándole a la Junta y al Gobierno de España una participación mayor”.

García-Pelayo hizo pública una respuesta que ha recibido del Gobierno central a una pregunta que tramitó en el Senado sobre la partida presupuestaria que ha destinado el Gobierno de España a los circuitos de velocidad españoles desde 2019 hasta 2023. En la contestación se señala que el único trazado que ha recibido importe (no se especifica importe en la respuesta) es el Circuito de Montmeló (Cataluña) “para sus actividades anuales”. Por ello, demandó que el Gobierno de España dé para Jerez “el mismo trato que el Gobierno de Sánchez da al de Cataluña para mantenerse en el sillón de La Moncloa”.

Entre las propuestas del programa electoral del PP para el Circuito, citó la celebración de los 40 años del trazado jerezano, que pretende que sea catalogado como acontecimiento de excepcional interés público. Asimismo, incidió en la necesidad de recuperar la Fórmula 1, de organizar pruebas urbanas, nocturnas o pruebas de resistencia, así como la escuela de pilotos y mecánicos o la creación de un fondo de patrocinio o el club de socios del Circuito.

Asimismo, incidió en la necesidad de culminar la restauración de la Torre de Tío Pepe (torre de autoridades) y de recuperar el proyecto de iluminación del trazado con energías renovables. Las medidas están incluidas dentro de un “plan director” con 40 medidas para el Circuito.

La respuesta del gobierno

Horas más tarde, el gobierno municipal emitió un comunicado donde le reprochó a la Junta de Andalucía que no haya realizado aportaciones económicas para las obras de reforma de varias curvas para que el trazado pueda seguir albergando el Gran Premio de Motociclismo.

La vicepresidenta de Cirjesa (la sociedad pública que gestiona el trazado), Laura Álvarez, dijo al respecto: “La Junta de Andalucía no ha puesto ni un solo euro para afrontar las obras de acondicionamiento del Circuito. Y que si Mamen Sánchez como alcaldesa no hubiera decidido destinar esa inversión al equipamiento público que es el Circuito de Jerez, hoy no tendríamos Gran Premio de Jerez, así de sencillo”.

Esta actuación ha tenido un coste de 2,1 millones de euros y han servido para atender las actuaciones solicitadas por la comisión de seguridad de la Federación Internacional de Motociclismo, que informó a Cirjesa sobre la necesidad de mejorar la seguridad en las curvas 1, 5, 6, 7 y 10 del Circuito de Jerez para adaptarlas a sus estándares, con la posibilidad de ejecutarlas escalonadamente.

Las obras planificadas comprenden la ampliación de cinco zonas de escapatoria o áreas de seguridad ubicadas a la entrada de distintas curvas del trazado de la pista. Estas ampliaciones suponen el retranqueo de la primera línea de protección y de las vías de servicios. También se ha procedido a la demolición del camino de servicio perimetral existente, así como de parte de la zona de gradas y el desmonte de lomas.