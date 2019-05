El trabajo, o mejor dicho, la falta de trabajo en la ciudad, es lo que obliga a emigrar a muchos jerezanos, ya sea a ciudades a unas cuantas horas en coche o a miles de kilómetros. Cuatro jerezanos que hoy no están en su ciudad hablan de lo que harían en Jerez, ante la inminente celebración de elecciones municipales.

Virginia Menacho

Periodista. Lleva dos años en las Islas Baleares como Content Associate Specialist en una empresa hotelera. Tiene un máster de Género Igualdad y Ciudadanía y es experta universitaria en E-Turisme.

1. Mejoraría la comunicación entre la zona rural y Jerez urbano. Las malas conexiones y escaso horario en transporte público merma la oportunidad de la población rural de ampliar su formación y, por tanto, las oportunidades de empleo, así como el disfrute de ofertas culturales y de ocio.

2. La formación profesional adaptada al entorno. Jerez es mayormente rural, pero escasa la formación profesional agropecuaria especializada y transformadora de las materias primas que ofertan sus centros de formación, que son al fin y al cabo las que dan empleo.

3. Creo que hay desdén hacia la juventud jerezana. Confiamos nuestra marca a la sabiduría de Madrid o Sevilla o aquellos de señorial y larga onomástica, pero no en la experiencia acumulada con esfuerzo y los apellidos llanos de nuestra gente. Complejo de inferioridad y desprecio clasista que nos arrojan a los brazos de quienes nos reciben sin remilgos.

4. Adaptación al turista. Jerez necesita una oficina de turismo con horarios adaptados al turista, no al funcionariado. Hay días festivos en los que está cerrada o con horarios muy limitados. Al igual que los principales atractivos turísticos: un visitante no se puede ir de la ciudad sin visitar una bodega, ver bailar a los caballos o presenciar una actuación de flamenco por la limitada oferta horaria. Como las peñas flamencas, instalaciones municipales de uso privado, que no siempre ofrecen actuaciones. Falta coherencia entre lo que se vende y lo que se ofrece luego.

5. Vertebrar el territorio. Jerez debe ser la suma del Jerez urbano y el rural. Jerez debe ser la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste, la Sierra, la Janda y el Campo de Gibraltar. Debe tener orgullo de pertenencia y hacer que sus representantes políticos sean conscientes del ninguneo del sur, y debemos exigirles que lo defiendan al unísono por encima de partidos políticos en ayuntamientos, diputaciones, Parlamento y Cortes generales.

Pablo Fernández Quintanilla

Ejerce en Málaga de Responsable de Comunicación y redes en el departamento de Marketing de Instituto MEDAC de FP.

1. La falta de empleo y oportunidades que tenemos todos, y sobre todo los jóvenes. De mis amigos de toda la vida, sólo me quedan allí (en Jerez) un par que están estudiando o que han accedido a plazas de empleo público. Creo que los últimos ayuntamientos no se han esforzado por crear puestos de trabajo, de facilitar la instalación de empresas. Falta un modelo de ciudad desde que cerraron las bodegas hace más de 30 años. Y lo peor es que la cosa no tiene pinta de que vaya a ir a mejor.

2. Echo en falta que ningún gobierno municipal haya dado un plan para la deuda asfixiante que sufrimos. Hay que decirlo claro, mil millones en una ciudad de 200.000 personas con un 30% de paro no se van a poder pagar. Quiero un alcalde o alcaldesa que dé un golpe en la mesa. Esta deuda no se puede pagar, y no podemos condenar toda la inversión pública municipal para los próximos 50 o 60 años. Necesitamos un plan b.

3. Cambiaría la falta de orgullo de los jerezanos. Tenemos todos los mimbres para ser una potencia de Andalucía, pero ni nosotros mismos nos lo creemos. En muchas ciudades de nuestro entorno, con menos, sacan más. Somos más que flamenco, vinos, caballo, motos o un aeropuerto, pero es que tenemos todo eso y ni siquiera conseguimos revertir la situación.

4. Cambiaría el funcionamiento del Ayuntamiento. No te puedes pasar dos años para que te den una licencia de obras, para abrir cualquier negocio. No creo que sea culpa de los empleados, creo que el problema es mucho más profundo. Hay que invertir en la agilización de trámites. Por falta de medios, por ejemplo, en Urbanismo no se pueden entregar proyectos en dispositivo USB, o por internet, sino en CD.

5. Aunque parezca una frivolidad, a Jerez le falta un carnaval como el de Cádiz. Lo digo como buen ‘picao’, pero sobre todo porque si tuviéramos una canción protesta al estilo de Cádiz, los jerezanos reflexionarían mejor sobre nuestra ciudad. Sacaríamos orgullo, y sabríamos mejor detectar qué falla y qué podemos mejorar. Si tuviéramos carnaval, al menos, la gente se sabría el nombre de la alcaldesa actual. Muchísima gente, por desgracia, no sabría decir ni a qué partido pertenece.

Juan Granados

Es cantaor y por trabajo vive actualmente en Alemania.

1. Quiero un partido comprometido con la ciudadanía.

2. Potenciar el trabajo en todos los aspectos y dar más oportunidades al jerezano. Fomentar a mayor escala nuestra cultura, porque pienso que si se hicieran las cosas por derecho se podría sacar mucho partido.

3. Rehabilitar el centro de Jerez y atraer más el turismo, que no se queden solo en bodegas y poco más. Tenemos un Jerez histórico y hay que movilizarlo.

4. Creo que hay ayudar más a las barriadas y a sus asociaciones de vecinos. En plena campaña buscan votos hasta en las alcantarillas, pero después pasan las elecciones y ¡se olvidan de sus promesas!

5. ¡Valorar más lo nuestro! Traer empresas para exportar nuestra riqueza, que no es solo vino, caballitos y flamenco.

Íñigo Breña

Responsable de Marketing en el Instituto Medac.

1. Facilitaría la apertura de comercios y empresas en la ciudad. La falta de empleo se combate con más empresas y esto se consigue permitiendo que la iniciativa privada pueda emprender en la ciudad. Menos burocracia y menos impuestos.

2. Cambiaría los requisitos de rehabilitación de viviendas en el centro para facilitar la llegada de nuevos inquilinos. Es una vergüenza teniendo un centro histórico tan bonito, que se nos caiga a trozos. En las ciudades de nuestro alrededor, la gente y los turistas van al centro a pasear, comprar y disfrutar de la buena vida. Nuestro centro da pena a partir de las 20 horas.

3. Publicación de los gastos del Ayuntamiento de manera entendible para el ciudadano medio. Una mayor transparencia permite valorar mejor la gestión de nuestros gobernantes y darnos cuenta de la situación real de las arcas públicas.

4. Y relacionado con el anterior, reducir los gastos y optimizar mejor el presupuesto que nos llega. Tenemos que ser conscientes de cada jerezano debe 5.000 euros en deuda local.

5. Recuperaría las actuaciones de flamenco y la parada ecuestre por las calles de Jerez. Son nuestro santo y seña y se está perdiendo en las generaciones más jóvenes.