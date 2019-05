Borrell ve posible un Gobierno "a la portuguesa" con el apoyo de Podemos

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha admitido este miércoles como una posibilidad la formación de un gobierno "a la portuguesa" en España con el apoyo de Podemos al PSOE, ya que Pablo Iglesias ha aprendido la lección de 2016 que mantuvo al PP en el Ejecutivo y ahora son "más constructivos".

En una entrevista en TVE, Borrell ha incidido en que "solo Pedro Sánchez puede pretender ser presidente del Gobierno", porque "no hay otra posibilidad de alianzas que consigan el voto suficiente para ser investido".

Para ello, ha precisado, puede alcanzarse un acuerdo de gobierno o uno de legislatura, como en Portugal, donde hay un gobierno en minoría apoyado parlamentariamente por los partidos situados a su izquierda.

Un sistema de gobierno que, ha destacado, ha funcionado "muy bien" y es un "ejemplo magistral" de cómo se puede conseguir, dentro del respeto a las disciplinas presupuestarias europeas, recuperar el crecimiento y emprender una política de redistribución social.

En la misma línea, de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez en el último año de la legislatura y de los que tiene para el nuevo mandato, según ha resaltado.

"En Portugal ha funcionado la cosa porque Pablo Iglesias no era portugués, si hubiera sido portugués cuando se constituyó el Gobierno en Portugal, posiblemente eso no hubiera funcionado como, por desgracia, no funcionó aquí" y se permitió a Mariano Rajoy seguir al frente del Ejecutivo, ha afirmado.

Pero ha añadido que "parece que Podemos ha aprendido la lección y ahora está en una actitud mucho más constructiva y lógicamente habrá que negociar las líneas maestras de un gobierno que es lógico quieran saber para darles su apoyo".

El titular de Exteriores ha puntualizado, no obstante, que Sánchez también podría decantarse por un gobierno de coalición "más o menos amplio, con mayor o menor presencia" de miembros de Podemos.