La cita de Calvo con Cs irrita a Podemos y resquebraja la coalición del Ejecutivo

La reunión que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra Carolina Darias mantuvieron ayer con miembros de la dirección de Ciudadanos irritó a Podemos, que se desvincula completamente del contacto con el partido naranja, y disparó la tensión en el Gobierno de coalición.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ya se quejó el domingo de que Cs había decidido reunirse con miembros socialistas del Ejecutivo pero no de Podemos, y el portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, mostraron su malestar por esta reunión, que, por el contrario, dejó patente el buen momento en la relación entre Cs y los socialistas. La vicepresidenta primera, además, recalcó al salir del encuentro lo necesario que era, subrayaba que Cs ha "ayudado" al Ejecutivo en momentos difíciles y señaló que siempre que en una reunión hay un ministro está "representado todo el Gobierno".

Calvo aseguró, incluso, que así se siente ella, "perfectamente representada", cuando otro ministro -puso el ejemplo de la de Trabajo, Yolanda Díaz- acude a una cita en nombre del Ejecutivo.

Pero lejos de convencer a sus socios, las palabras de la vicepresidenta socialista se llevaron una nueva réplica de Montero y la crítica de Echenique. "Quien mira a la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él", dijo Montero, mientras que Echenique fue más allá al advertir que las relaciones Ejecutivo-partidos "las establece la coalición, no una parte unilateralmente", y asegurar que los acuerdos que se alcancen en encuentros como éste "sólo comprometen al PSOE" pero no a Podemos.

Fuentes del entorno de Calvo se remitieron a las palabras de la vicepresidenta de ayer y en la Moncloa no quisieron hacer más comentarios sobre lo expresado por Montero y Echenique. Pero la tensión está servida y se produce a un día de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrezca la habitual comparecencia de prensa antes de las vacaciones.

En cualquier caso, en Cs insistieron en valorar el encuentro. "Hemos mantenido una reunión fluida y productiva con la delegación del Gobierno. Aunque no les guste a quienes están más cómodos con la crispación y el enfrentamiento, seguiremos los contactos con el objetivo de sacar adelante medidas de política útil para salvar vidas y empleos", dijo el vicesecretario general primero de Cs, Carlos Cuadrado, en un mensaje en las redes.

Antes, Edmundo Bal admitió la disposición de su partido a negociar los Presupuestos y dejó claro que Cs tiende la mano al Gobierno a cambio de unas cuentas públicas "moderadas, centradas" y que ayuden a resolver los problemas de todos los españoles sin distinciones territoriales. Ciudadanos estará en ese marco, subrayó, al señalar que tanto Pablo Iglesias como ERC o Bildu "se enfadan" cuando ellos aparecen en el tablero "con soluciones moderadas".

Además, aseguró que Cs no ha vetado a ningún miembro de Podemos en esta reunión, como se quejó Montero, y zanjó la polémica al afirmar que ellos no hacen eso. "Con la que está cayendo en España no vamos a pensar en sillas. No puede haber vetos de ningún partido si se trata de buscar soluciones", apuntó. Explicó, asimismo, que en la reunión, celebrada en el Congreso y que duró hora y media, están los mismos interlocutores que en la anterior del 12 de junio y que así estaba previsto que fuera en este encuentro, que forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambos.

Moncloa remitió un comunicado valorando la reunión, explicando que en el encuentro se abordaron las repercusiones económicas y sociales de la pandemia con especial hincapié en el turismo. También, según el Ejecutivo, hablaron de la vuelta al colegio en septiembre. En la reunión participaron, además de Calvo y Darias, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Por parte de Cs, además de Bal y Cuadrado, estuvieron la secretaria general, Marina Bravo, y el vicesecretario general adjunto, José María Espejo.