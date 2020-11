Casado responsabiliza al Gobierno del "colapso" migratorio de Canarias

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que este sábado se ha acercado el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde hay 860 inmigrantes, ha acusado al Gobierno del colapso migratorio que se produce en Canarias, y ha criticado que se pase "del Open Arms y el papeles para todos a las devoluciones en caliente".

Pablo Casado ha exigido al Ejecutivo que, de forma inmediata, se pongan en marcha las repatriaciones, el cumplimiento de los protocolos de la Unión Europea y la ley de extranjería, ha reclamado que se desarrolle la cooperación internacional y que España recupere el liderazgo perdido.

El presidente del PP ha recordado que la frontera sur de Europa está en Canarias y ha pedido al Gobierno más medios para las fuerzas de seguridad, así como para el personal sanitario y las organizaciones no gubernamentales, y que se pongan en marcha los servicios de vigilancia que están inactivos.

Pablo Casado ha acusado de "cobardía" al presidente español, Pedro Sánchez, por "no dar la cara y sin embargo enviar a numerosos ministros a la zona de la crisis".

A pesar de ello, el líder de los populares ha ofrecido al Ejecutivo su apoyo en materia de seguridad, política internacional, políticas sociales y sanitarias, y ha lamentado que el PSOE prefiera socios como Podemos, Bildu y Ezquerra Republicana.

Además, ha insistido en las repatriaciones y en la cooperación nacional y ha dicho que entre los inmigrantes llegados a Canarias parece que hay "bastantes" que lo han hecho con documentación y proceden de Marruecos. Ha asegurado que España es un actor privilegiado con África, ya que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están en ese continente, y ha señalado que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias "está desafiando la política internacional de España sin contar con el Gobierno y el Congreso.

Para abordar la situación migratoria, Casado ha opinado que el Gobierno no puede estar dividido y ha considerado que es una irresponsabilidad que Pablo Iglesias "ataque" a la ministra de Defensa, Margarita Robles".

"Si Podemos no le sirve de socio, el PP está al servicio del Gobierno para los asuntos de Estado", ha subrayado el líder la oposición, quien ha recordado que la migratoria es una política de Estado.

También se ha referido a que en el tiempo que gobernó el PP se abordó la inmigración a través de la defensa de las fronteras, los flujos ordenados y la cooperación, y dio buen resultado pues llegaron a España de "forma ordenada" 5 millones de inmigrantes.

"La solución está inventada", ha apuntado Casado, quien ha declarado que este drama "no se puede sostener y Pedro Sánchez no puede pretender que Canarias sea Lampedusa, Lesbos o el tapón migratorio" de la Unión Europea.

A su juicio, "Pedro Sánchez debía estar aquí. No está liderando la crisis", y sin embargo está enviando ministros que entre todos no pueden ofrecer una solución, ha añadido.

También ha insistido en pedir que se pongan medios para frenar la trata de seres humanos "que explotan a los inmigrantes que llegan en situaciones muy duras", y ha lamentado que la falta de soluciones del Gobierno haya permitido que el número de inmigrantes que han llegado a Canarias sea once veces superior al del año pasado. En su visita al muelle de Arguineguín, ha querido acceder a la zona en la que están los inmigrantes pero no ha sido posible, y ha dicho que las decisiones las toma el Gobierno, y éste considera que el jefe de la oposición no puede hablar con personal de Cruz Roja y otras ONG que atienden a los inmigrantes en el muelle.