Celaá enfurece a la concertada: niega que la Constitución ampare a los padres para elegir colegio para sus hijos

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha dicho que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución", lo que ha provocado reacciones de la Iglesia y del PP.

Lo ha dicho durante la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas (representan el 15% del total del sistema y el 58% de la enseñanza privada-concertada) que se celebra en Madrid, y en el que se dan cita más de 2.000 directores, profesores y titulares de centros educativos católicos.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha respondido deseando que sea "un lapsus". "De no ser así -ha dicho-, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza".

Casado pide explicaciones a Sánchez

Desde el PP, Pablo Casado, ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que diga si comparte esa afirmación. "Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología".

La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología. pic.twitter.com/CpiZHUTDH8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 14, 2019

La coordinadora popular de los temas educativos en el Parlamento, Sandra Moneo, ha señalado que las declaraciones de la ministra parecen responder al acuerdo con Podemos.

No forma parte de la libertad de enseñanza

Según ha expuesto la ministra de Educación en funciones, "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", recogida en la Constitución, palabras que han provocado murmullos de protesta en el congreso de las escuelas católicas.

Celaá ha continuado defendiendo que la elección de centro "formará parte del haz de derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen".

La ministra ha explicado asimismo que "la libertad de enseñanza ha sido representativa de aquellas posiciones que postulaban una defensa activa de los centros educativos en manos privadas frente a la posición de los poderes públicos como sujetos educativos".

"Que esta expresión haya significado usualmente esto en la historia de nuestro país no implica que su utilización por la Constitución española responda a las premisas históricas descritas", ha añadido Celaá, que ha recordado una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 al respecto.

No está en la Constitución

"No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27", ha enfatizado. El artículo 27 de la Constitución dice en su punto 1: "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza". Y su punto 3 señala: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El modelo de conciertos, "casi inédito en Europa"

La ministra ha reconocido que el modelo de conciertos tiene una "larga vigencia", es "casi inédito en Europa", y ha permitido "estabilizar proporciones de estudiantes atendidas por las redes pública y concertada". Estaba matriculado en el sistema público el 67,2% del alumnado en 1992 y el mismo porcentaje en el curso que se acaba de terminar, ha añadido Celaá.

Vox: "El PSOE sigue engrasando la maquinaria de adoctrinamiento"

Vox cree que Celaá, ha declarado "la guerra" a la educación concertada al decir que escoger una "enseñanza religiosa" no es un derecho constitucional. "El PSOE sigue engrasando la maquinaria de adoctrinamiento en las escuelas", ha escrito la formación en su cuenta oficial de Twitter. La formación que preside Santiago Abascal cree que, para los socialistas, la libertad existe sólo "para elegir lo que ellos impongan".

📰 Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio.El PSOE sigue engrasando la maquinaria de adoctrinamiento en las escuelas. Sólo existe libertad para elegir lo que ellos te impongan. https://t.co/xZmyxnzTfS — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 14, 2019

La diputada de Vox por Madrid Carla Toscano hace una advertencia a los españoles: "Isabel Celaá niega este derecho constitucional. Preparémonos, van a por nuestros hijos", ha escrito en la misma red social.

Art 27.3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".Isabel Celaá niega este derecho constitucional. Preparémonos, van a por nuestros hijos. pic.twitter.com/05juoNMAWE — Carla Toscano (@eledhmel) November 14, 2019

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, recuerda una propuesta que su formación presentó en el parlamento autonómico: el PIN parental. Explica que esta iniciativa tenía como objetivo "proteger" a sus hijos de "gobiernos como el de la señora Celaá" y lamenta que el PP no les hubiera apoyado. "Igual hoy empiezan a entender", ha dicho en referencia al partido de Pablo Casado.

Al Partido Popular le solicitamos el PIN Parental para poder proteger a nuestros hijos de gobiernos como el de la Sra.Celaá, nos lo negaron...igual hoy lo empiezan a entender. #Libertad https://t.co/qBNZZ8yb3J vía @ABC_Conocer — Rocio Monasterio (@monasterioR) November 14, 2019

Arrimadas: "Criminalizar la escuela concertada es un error y un ataque a la libertad"

Por su parte, Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, ha advertido en Twitter del peligro de "entregar a Podemos las llaves del Gobierno". "Criminalizar la escuela concertada es un error y un ataque a la libertad: los padres y madres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos", ha escrito en la red social.