Democracia Ourensana, el atípico partido de Jácome que aterriza en el Parlamento gallego

Después de las especulaciones, el runrún que se sentía en la provincia de Ourense se ha cumplido y el partido presidido por el empresario, estrella televisiva y actual alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome, ha alcanzado un hito: llevar a su Democracia Ourensana, a la cámara autonómica.

Aunque finalmente el partido de Jácome no será llave de la Xunta como pretendía, Democracia Ourensana aterriza en el Parlamento con el objetivo de que Ourense tenga más peso y de que reciba más fondos tras años de críticas por la falta de inversiones para la provincia y, en especial, para la ciudad.

El partido de Jácome da el salto al Parlamento gallego después de conseguir situarse como fuerza más votada en la capital ourensana en las elecciones municipales de la ciudad, en 2023, tras conseguir 18.450 votos, que le permitieron alcanzar la alcaldía. En este caso, lo hace con un simbólico escaño.

El candidato, Armando Ojea, mano derecha de Jácome y uno de los ideólogos de esta fuerza desde sus orígenes, se convierte así en la persona que irá a la capital gallega.

Ojea fue también la apuesta de la formación en 2023 para la Diputación de Ourense. Con Jácome sigue parte de su núcleo duro, los que estuvieron con él desde los inicios. Gonzalo Pérez Jácome (Ourense, 1969), empresario y dueño de una tienda de música heredada de sus padres, y el hombre que encumbró a la fama al televisivo muñeco "Puñetas" con su singular humor cáustico, aterrizó en la política casi por sorpresa, con un respaldo que para algunos desafía las leyes de la lógica.

Y después de una participación casi simbólica de DO en las municipales de 2003, la formación experimentó con el tiempo un ascenso meteórico: en 2011 con dos ediles, en mayo de 2015 ocho actas y, en las últimas municipales, diez, convirtiéndose en un caso paradigmático en clave nacional. El carisma que se atribuye a su líder y fundador no ha dejado de crecer en esta última década; y de él se habla, y mucho, tanto entre sus simpatizantes como entre sus detractores. Tanto es así, que es habitual ver a decenas de jóvenes coreando su nombre cada vez que se sube a un escenario en la ciudad.

La última ocasión fue en el carnaval, donde apareció disfrazado de astronauta, Superman e incluso de Power Ranger. Goza Jácome de especial simpatía entre los más jóvenes, que le siguen asiduamente a través de las redes sociales. La canción protagonizada por él mismo en la campaña para pedir el voto, en el que interpretaba un famoso tema de Village People, se hizo viral.

En el vídeo, el propio Jácome, junto a varios miembros de su organización, se dirigía a los ourensanos al ritmo de: "Oye tú, oye tú, ourensano decides tú". "De Maceda a Trives, venga Ribadavia, que no falte nadie aquí, toda la provincia -vamos Ourense- lo vamos a conseguir: A la Xunta, Ourense va a decidir, a la Xunta; Ourense debe elegir Democracia Ourensana sí", dice la canción. Arropado por su televisión privada, el político ourensano es conocido por protagonizar numerosas polémicas e imágenes para la historia.

Una de ellas, en 2007, cuando se dejó ver en una comida del PP departiendo con Alberto Núñez Feijóo y con el entonces presidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar, que le prometía con cierta hilaridad que si DO obtenía representación, el PP pactaría con ellos. Democracia Ourensana recoge en su página web que no es un partido "ni de izquierdas, ni de derechas sino de Ourense" y es por ello que no plantean líneas rojas en términos de pactos con otros partidos políticos. "Aquel que más ofrezca, que prometa el cielo para Ourense", dicen.

Ni las polémicas con diferentes colectivos de la ciudad, ya sean policía, funcionarios, medios de comunicación o asociaciones, le han pasado factura a quien tiene como máxima "pactar con el demonio si con ello consigo el cielo para Ourense". Democracia Ourensana se presentó por primera vez a las elecciones autonómicas de Galicia en junio de 2005, consiguiendo 638 votos; en 2016, cosechó 7.679 papeletas. Y después de no presentarse en 2020, ahora DO ha rozado la cifra mágica de 15.000 apoyos.