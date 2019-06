La Fiscalía pide que no se deje a Junqueras acceder al acta de eurodiputado

En el caso de Forn, la Fiscalía ve obvio que una persona en prisión preventiva no podrá ejercer una actividad permanente y continuada , pero considera que sí tiene derecho a adquirir la condición de concejal porque es candidato electo y no está privado por sentencia firme del ejercicio de su cargo.

Además, añade, en el caso de Junqueras sería aplicable el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina la suspensión automática de los procesados en prisión provisional por el delito de rebelión, pero como el Parlamento Europeo n o está obligado a aplicar una norma nacional , la suspensión de sus funciones públicas "no podría ser ejecutada de forma automática".

Según la argumentación del Ministerio Público, cuando fue elegido diputado no fue necesario solicitar el suplicatorio al Congreso porque ese trámite sólo es exigible en los momentos previos a la inculpación o el procesamiento , pero, de acuerdo con el reglamento interno de la Eurocámara, sí habría que dar ese paso en el Parlamento comunitario para retirarle la inmunidad.

"La exigencia de suplicatorio en la fase procesal en la que nos encontramos, y la posibilidad de que fuera necesario acordar la suspensión de este proceso penal , no constituiría un ejercicio razonable y proporcional de las prerrogativas parlamentarias", resume.

La inmunidad parlamentaria se convertiría así en un "privilegio" o "derecho particular" de determinadas personas, explica la Fiscalía, que recuerda además que el juicio oral casi ha concluido y que el dictado de la sentencia "no puede sujetarse a condición alguna".

No es de la misma opinión en el caso de Junqueras, ya que cree que el objetivo del ex vicepresidente de la Generalitat es "sortear la suspensión de funciones" que ya se ha acordado para él como diputado en el Congreso.

En otro escrito, el Ministerio Público acepta que se autorice la salida de prisión del ex conseller Joaquim Forn este sábado para adquirir la condición de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque por su situación "no pueda materialmente ejercer las funciones ni desarrollar las actividades propias del cargo".

La defensa descalifica la acusación de rebelión

El abogado Andreu Van den Eynde, que defiende al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en el juicio del procés, ha considerado este martes "absurda" la acusación de rebelión para los procesados, ya que, según él, sólo se produjeron "tres casos" de violencia en el 1-O. De "falacia" ha calificado el letrado en su alegato final del juicio la supuesta violencia ejercida por los ciudadanos en la jornada del referéndum ilegal del 1-O. "La única violencia de la que se habla es la que se cuenta con los dedos de la mano", con "tres casos de actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado, efectuado por una persona asilada". En suma, para el abogado, que defiende también al ex conseller Raül Romeva, la escasa violencia que se ejerció en el 1-O fue practicada por "grupúsculos", por lo que a su entender lo que alegan las acusaciones no es más que una "falacia", basada en "coger dos imágenes y montar una categoría". Van den Eynde ha ido más lejos al recordar que, según los testimonios de representantes del entonces Gobierno de Mariano Rajoy escuchados en el juicio, nadie tenía previsión de violencia generalizada y "nadie tenía información de riesgos". "Indignación, la que quieran. Violencia, cero", ha enfatizado el letrado.