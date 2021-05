Illa rechaza la abstención del PSC para facilitar la investidura de Aragonés

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, Montero ha confiado en que se pacte un gobierno "a la mayor brevedad posible" y en que no se tenga que volver a convocar a los ciudadanos a las urnas si el 26 de mayo no hay un acuerdo de investidura.

"Arrepentirse de haber ganado las elecciones no es una cosa conveniente nunca en democracia. Yo gané las elecciones en nombre de mi partido, lo digo con toda la modestia, pero es así. Y me toca a mí articular la mayoría de izquierdas", ha sentenciado.

En una entrevista en RTVE, el ex ministro ha insistido en que "no es posible" articular esa mayoría de izquierdas al margen del PSC y ha defendido que su partido debería liderar un eventual bloque progresista, ya que -ha recordado- su candidatura adelantó en 50.000 votos a la de Aragonès.

Rufián niega que ERC renuncie a la independencia como afirman los comunes

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado este martes que ERC haya renunciado a la independencia en su hoja de ruta y ha acusado a En Comú Podem de "mentir", al tiempo que ha avisado a JxCat de que no acepta lecciones y "no es la criada de nadie". Rufián ha respondido en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados a Jaume Asens (En Comú Podem), que en declaraciones Ràdio 4 ha señalado que es posible cerrar un acuerdo entre ERC y los comunes esta semana y ha asegurado que en la hoja de ruta de ERC para esta legislatura "no está conseguir la independencia". También ha dado respuesta a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha exigido este martes a ERC que explique los motivos por los que se ha levantado de la mesa y ha reclamado que los independentistas se entiendan porque lo contrario sería "una estafa histórica".