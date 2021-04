Un juez anula las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista de Díaz Ayuso

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha acordado que el ex portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó y el ex alcalde de Toledo Agustín Conde sean excluidos de la lista electoral del PP al considerarlos "inelegibles" por no estar inscritos en el censo electoral vigente.

Así consta en la sentencia, que da respuesta a la denuncia interpuesta por el PSOE tras dar luz verde la Junta Electoral Autonómica a la candidatura. Se trata de una resolución firme pero que puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, tal y como harán desde el PP, según confirman fuentes del partido.

El fallo recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021 pero incide en que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa, del próximo 4 de mayo de 2021".

Según recoge la sentencia, "la Ley Autonómica 11/1986, de 16 de diciembre, dispone en su artículo 2 que para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripción en el Censo Electoral vigente". Además, en su artículo 3 se recoge que "será elegibles los ciudadanos que posean la condición de elector, no estén incursos en causa de inelegibilidad".

Es decir, se especifica que para poder ser candidato ha de reunirse la condición de elector, es decir, que se esté inscrito en el censo electoral "vigente", en este caso el del 1 de enero de 2021.

El PP recurrirá al Constitucional

El PP madrileño ha anunciado este domingo que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la anulación de las candidaturas de Cantó y Conde en la lista que lidera Isabel Díaz Ayuso para el 4 de mayo.

"El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos", ha manifestado el PP de Madrid tras anunciar el recurso en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se ha manifestado el propio Toni Cantó, que ha escrito en la misma red social: "El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Díaz Ayuso. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad".