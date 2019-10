El PP critica la "división" que busca el PSOE con la exhumación de Franco

El líder del PP, Pablo Casado, criticó la "división" que pretende el PSOE con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y dijo que él prefiere quedarse con el "abrazo de la Transición" que sirvió para "restañar heridas".

Evitó pronunciarse sobre si él realizaría el proceso de exhumación, que el Gobierno prevé para la próxima semana, si llega a gobernar y reprochó que "van a hacerlo para que pase en campaña electoral", por lo que no quiere "contribuir a la división que pretende el PSOE". Para Casado, los españoles no están pendientes de esta cuestión porque "se dan cuenta de que lo que pasó hace 50 años en España no les va permitir llegar mejor a final de mes" y añadió que él está más preocupado por lo que pasa con los "dictadores vivos" como los de Nicaragüa, Venezuela y Cuba.

Destacó que tanto los socialistas Felipe González y Alfonso Guerra, como Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, se dieron un abrazo de "las dos Españas" para restañar heridas y olvidar "una de las etapas más negras" del país, por lo que él prefiere quedarse con esa "reconciliación".