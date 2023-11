El PP convoca protestas este domingo en toda España, en un pulso con Vox por liderar la "indignación"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones saldrán a la calle este domingo en diferentes puntos de España para protestar contra la "cesión absoluta" del socialista Pedro Sánchez a los independentistas, unas movilizaciones a las que Vox está dispuesto a sumarse.

De hecho, el partido de Santiago Abascal ha invitado a los ciudadanos a desplazarse después a las sedes que tiene el PSOE en las ciudades para continuar con las movilizaciones.

Tanto el PP como Vox han llamado a los ciudadanos a salir a calle para expresar su "indignación" ante los pactos del PSOE con los independentistas y que consideran una "traición" a España y un "fraude electoral". Ambas formaciones pugnan por liderar ese descontento social en la calle.

Prueba de que los de Abascal no quieren dejar este fin de semana el protagonismo al PP es su apoyo a la convocatoria de los populares, que han realizado una apelación a los ciudadanos para que asistan a su protesta, pero sin dirigirse a partidos como Vox.

Desde Génova han insistido en que el PP ha convocado protestas "pacíficas" y "cívicas", previamente autorizadas por todas las delegaciones del Gobierno.

"Al estar autorizadas estas concentraciones en lugares neurálgicos de cada provincia, tiene que haber despliegue policial para salvaguardar la seguridad", han explicado a Europa Press fuentes del partido, para añadir que, si hay algún incidente en las sedes del PSOE ante el llamamiento de Vox, ahí la responsabilidad no será el PP porque no ese espacio no formará parte del perímetro comunicado por su partido.