El PSOE mejoraría los resultados en toda Andalucía y Errejón no lograría ni un escaño

Pedro Sánchez mejoraría el resultado del PSOE en Andalucía si se confirmase el sondeo hecho público hoy martes por el CIS. Es más, si fuese así, los socialistas volverían a recuperar en la comunidad los buenos resultados obtenidos de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el punto que se acercaría a los 30 escaños.

La novedad del CIS es que aporta una tendencia muy diferente al que el resto de los sondeos vienen dando en los últimos días. No habría descenso del PSOE ni la subida de Vox sería muy significativa. El instituto que dirige José Félix Tezanos la da al PSOE entre 27 y 30 diputados andaluces, cuando ahora cuenta con 24 escaños. El PP lograría colocarse como la segunda fuerza en la comunidad (el 28 de abril lo fue Ciudadanos), con los mismo escaños en el mejor de los casos: de 9 a 11. Ciudadanos pasaría de 11 a nueve, Unidas Podemos de 11 a ocho y Vox, de cinco a seis.

Los socialistas mejorarían sus posiciones en las provincias con más escaños, especialmente en Sevilla, donde puede obtener dos más. tanto Unidas Podemos como Ciudadanos serían los perjudicados. El CIS no otorga ningún escaños al partido de Íñigo Errejón.

Por provincias, los resultados serían los siguientes. En Almería, de 2 a 3 (PSOE), 1 (PP), 1 (Cs), 0 a 1 (UP) y 1 (Vox). En Cádiz: 3 a 4 (PSOE), 1 a 2 (PP), 1 (Cs), 1 a 2 (UP) y 1 (Vox). Córdoba: 3 (PSOE), 1 (PP), 0 a 1 (Cs), 1 (UP), 0 a 1 (Vox). Granada: 3 (PSOE), 1 (PP), 1 (Cs) y 1 (UP). Huelva: 3 (PSOE), 1 (PP), 1 (Cs). Jaén: 3 (PSOE), 1 (PP), 1 (Cs). Málaga: 4 (PSOE), 2 (PP), 2 (Cs), 2 (UP), 2 (Vox). Y Sevilla: 6 a 7 (PSOE), 1 a 2 (PP), 1 (Cs), 2 (UP) y 1 (Vox).