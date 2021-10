Sánchez se alinea con Calviño en su pugna con Díaz por la reforma laboral

La reforma laboral volvió a provocar por segunda vez en poco más de un año un choque entre los dos socios de la coalición de Gobierno hasta el punto de que Unidas Podemos pidió al PSOE una reunión de la mesa de seguimiento del pacto al creer que se está produciendo un incumplimiento "grave". Superadas hace unas semanas las fricciones que se produjeron entre ambos durante la negociación del proyecto de Presupuestos de 2021, entre otras cosas por la regulación de los alquileres, ahora es la reforma laboral la que ha desencadenado la tensión.

Considera Podemos que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se está entrometiendo en el proceso para reformar el mercado laboral, cuando creen que es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz. No es lo que opina Pedro Sánchez, quien desde Bruselas dejó ayer claro que la reforma del mercado de trabajo es estructural y afecta al menos a cinco ministerios, Trabajo, Economía, Seguridad Social, Educación y Hacienda. No se trata, por tanto, de ninguna "intromisión" por parte de Calviño -a la que no citó expresamente-, sino de "colaboración y coordinación" del Ejecutivo para sacarla adelante.

Garamendi muestra su incredulidad hacia Podemos: "No entiendo absolutamente nada"

Según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, Calviño está intentando ser quien coordine todo el proceso que debería culminar con la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, tal como contempla el acuerdo de Gobierno de coalición.

En una rueda de prensa en Bruselas, el presidente no habló ahora de derogar la reforma laboral del PP, sino de "actualizar las normas laborales" para corregir los déficit que, a juicio de Sánchez, causó aquella en materia de precariedad o empleo, y también para promover la competitividad de las empresas o modernizar la negociación colectiva.

Le contestó el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que consideró que la "injerencia" de Calviño en el diálogo social en detrimento de Díaz para derogar la reforma laboral trata de impedir precisamente esa derogación. "En contra de lo que prometió el presidente", denunció Echenique.

Otra queja de Podemos, y en la que Sánchez no entró, fue sobre las afirmaciones de la vicepresidenta primera al asegurar el pasado jueves que la negociación estaba en un momento preliminar, cuando el diálogo social lleva en marcha desde el 15 de marzo. Sánchez se limitó a afirmar que el acuerdo de investidura y de coalición contempla la actualización del mercado de trabajo y que el Gobierno quiere hacerlo con patronal y sindicatos.

La reforma laboral volvió así a tensar la cuerda entre los dos socios después de que en mayo del año pasado PSOE, Podemos y EH Bildu firmaran por escrito un acuerdo para derogar íntegramente la reforma laboral. Un acuerdo que permitió la abstención de la izquierda abertzale a la quinta prórroga del estado de alarma, pero que luego los socialistas se vieron obligados a rectificar.

Entretanto, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que no entiende "absolutamente nada" sobre las discrepancias abiertas en el Gobierno. Garamendi señaló que la legislación laboral "influye de forma decisiva en la economía y es muy normal, y tiene toda la lógica, que el Ministerio de Economía pueda opinar". "Si estoy sentado en la mesa y dicen que ya está acordado, como hace la vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz), yo no lo entiendo y no sé para qué voy a sentarme", advirtió tras subrayar que las afirmaciones de Calviño en el congreso de CCOO no tenían "nada de particular" dado que sólo incidió en que se está hablando de la reforma laboral, "que es lo que se está haciendo".