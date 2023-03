Sánchez impondrá por ley la paridad en el Consejo de Ministros y las listas electorales cremallera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la tramitación de la ley de Representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, entre ellos el propio Consejo de Ministros, y los consejos de administración de las grandes empresas.Sánchez ha hecho este anuncio en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a cuatro días del 8M, que se ha celebrado en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo y al que ha asistido un millar de personas.Esta norma, que lanza el "mensaje claro" de que no se va a dar "ni un paso atrás" en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, incluye listas cremalleras con una alternancia total, ya que ahora no es así puesto que el 44% de los escaños del Congreso o el 39% del Senado están ocupados por mujeres, según las cifras que ha dado el PSOE.Gobierne quien gobierne en España, con esta nueva ley se garantizará que la paridad ya no dependa de la sensibilidad política de quien esté al frente del Ejecutivo, han señalado desde los socialistas.Otra medida incluida en esta ley que se aprobará el martes es que la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual tendrá que tener un 40% de mujeres.Tampoco ninguna junta de gobierno de los colegios profesionales deberá tener menos de un 40% de mujeres al frente, el mismo porcentaje que deberán tener los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público.Pedro Sánchez se ha mostrado como un firme defensor del sistema de cuotas, algo que -ha dicho- "molesta mucho a la derecha", al recordar que cuando hace diez años se empezó a impulsar este tipo de propuestas, en la media europea solo un 13% de mujeres formaban parte de los consejos de dirección.Ahora, en España, con las políticas promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha apuntado Sánchez, se ha superado el 30 por ciento tanto en las empresas públicas como privadas.En cambio, en aquellos países que no han hecho nada por fomentar la igualdad se ha pasado del 13 al 16 por ciento, avanzando tan sólo tres puntos, ha subrayado el jefe del Ejecutivo al apostar por esta nueva iniciativa.