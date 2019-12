Sánchez: ni urnas ni prisas

Nada se aclara a horas de que se constituyan las Cortes Generales y a horas de que el PSOE se vuelva a sentar con ERC y se cite también con JxCat para negociar el apoyo de los independentistas en la investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos no tienen prisa y ralentizan el paso al líder socialista, que aparta de él el cáliz de las urnas -"no habrá terceras elecciones", constató ayer-, mientras Pablo Iglesias sí que apremia a lograr un pacto para que el Gobierno se formalice antes de Navidad y comer las uvas tranquilamente como vicepresidente del Ejecutivo. Todo apunta a que el deseo de Podemos se irá al garete de momento y la coronación de Sánchez, en caso de producirse, será a comienzos de año.

Junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Sánchez apeló a la "responsabilidad y generosidad" de las demás fuerzas porque "España necesita un Gobierno ya", lanzando un mensaje a los partidos de centroderecha para una posible abstención. El socialista no quiso aventurar fechas, pero dejó claro que "lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones", y añadió que el PSOE está "muy cerca" de conseguir los 176 escaños para una investidura con mayoría absoluta.

Lastra y Gil repiten portavocías y Celis sigue con una vicepresidencia en la Cámara Alta

"No le quiero poner fecha, no sé si el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero. Lo que sí está claro es que España necesita un Gobierno cuanto antes", dijo. Y la formación de un ejecutivo "no sólo depende del PSOE" en un país donde "hay síes, noes y abstenciones", sino que "depende de todas las fuerzas políticas". Por eso hizo una "llamada" a todos los líderes, a quienes preguntó: "¿Por qué continúan en el bloqueo? ¿Qué alternativa ofrecen al país".

ERC, mientras, se lo toma con calma. El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de la formación republicana, Pere Aragonès, aseguró ayer que su partido no tiene prisa en investir a Sánchez antes de Navidad y defendió que es preferible un "buen acuerdo" a un acuerdo "rápido". "A nosotros el tiempo no nos preocupa, sino los contenidos", manifestó Aragonés en la conocida como Puerta de los Leones del Congreso, donde estuvo acompañado por los 26 diputados y senadores de ERC elegidos en los comicios del 10 de noviembre.

"Necesitamos iniciar un camino que hace poco parecía imposible, y esto es incompatible con las prisas", subrayó también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, metió presión al PSOE e insistió en que es factible un acuerdo de investidura antes de Navidad. "Hace falta mucha empatía y capacidad de escucha" para avanzar en estas negociaciones pero "creo que el PSOE se está esforzando y también ERC", dijo Iglesias a su llegada a la Cumbre del Clima que ayer arrancó en Madrid. Desde Podemos, añadió, "estamos dispuestos a ayudar" para que el acuerdo sea posible porque "hay una enorme mayoría de ciudadanos en España y en Cataluña que quieren que haya pronto un Gobierno progresista".

Paralelamente, los líderes de Coalición Canaria (CC) y de Nueva Canarias (NC) José Miguel Barragán y Román Rodríguez, respectivamente, aseguraron ayer que no decidirán su voto sobre la investidura hasta que ERC desbloquee la situación política. Tras una primera reunión en el Congreso con la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general, Rafael Simancas, ambos coincidieron en que los socialistas les trasladaron "buenas sensaciones" para el acuerdo, y subrayaron la disposición de sus formaciones a favorecer la gobernabilidad.

El PSOE matendrá a Lastra como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso y Ander Gil repetirá en el mismo lugar en el Senado. Además, la Ejecutiva del PSOE acordó que el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ocupe de nuevo una vicepresidencia en el Congreso.