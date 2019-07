La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha reclamado este sábado la abstención de PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha defendido que España "no puede estar atrapada en el egoísmo de Pablo Casado y Albert Rivera y en el ego de Pablo Iglesias".

Susana Díaz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en La Sexta Noche, en la que ha rechazado de forma tajante la exigencia de Iglesias de un gobierno de coalición porque considera que la posición de Unidas Podemos en defensa de la autodeterminación y de que en España hay "presos políticos" haría "inestable" al Ejecutivo.

La líder del PSOE-A ha asegurado que España "debería tener" investidura este mes de julio y ha defendido que tanto Pedro Sánchez como su partido "se están volcando con diálogo, humildad y abriendo la mano a todo el mundo", aunque ha admitido que mantiene "cierto recelo por la actitud de PP, Cs y últimamente de Unidas Podemos" a pesar de que el 28 de abril "los españoles dijeron con claridad que querían un gobierno progresista para seguir avanzando y a Pedro Sánchez al frente".

"No entiendo la actitud de PP y Cs y tampoco entiendo que Iglesias no vea la dificultad de poder aceptar lo que están planteando", ha añadido Díaz, que ha señalado que PSOE y Unidas Podemos pueden "coincidir en la política social, pero dentro de unos meses va a salir la sentencia del procés y si hace unos meses en la Mesa del Congreso votaron en contra de la suspensión de los diputados presos, qué hacemos cuando llegue ese momento". "¿Va a haber ministros de dos partidos con posiciones distintas dentro del Gobierno?", se ha preguntado.

Frente a las reticencias de Unidas Podemos a la actitud de un gobierno socialista sin su presencia, la expresidenta andaluza ha reivindicado en que los últimos 12 meses "el PSOE ha cumplido su palabra y todo lo que se acordó en defensa de los que más lo necesitan no sólo se ha cumplido, sino que ha ido más allá, y eso ha tenido refrendo en las urnas".

"España no puede estar atrapada en el egoísmo de Casado y Rivera y en el ego de Iglesias, España está por encima de eso, y hay otras formas de cooperar como le está ofreciendo Pedro Sánchez", ha insistido Díaz, que ha subrayado que "se tienen que abstener todos" para permitir la investidura porque "cuando uno tiene alternativa no se puede impedir que el único que puede formar gobierno lo haga".

En este sentido, ha criticado que Rivera y Casado "estén intentando acorralar al PSOE para que haya gobierno a costa de la abstención de los independentistas" y ha emplazado a los líderes de PP y Cs a "demostrar que ponen el interés de España por delante del suyo como ya hicimos los socialistas" para desbloquear la investidura de Mariano Rajoy en la anterior legislatura.

"Me equivoqué" al no pedir antes la abstención para Rajoy

Díaz ha admitido que en aquel momento se equivocó por "no decir antes" que era partidaria de la abstención porque el PSOE vivió entonces "un proceso duro y doloroso que lo hubiera sido menos si yo hubiera dicho antes aquello que pesaba, pero en ese momento había compañeros que te decían no lo digas, que muchos dentro del partido no lo van a entender".

"Ahora Pedro Sánchez y yo miramos al futuro y el PSOE tiene toda la legitimidad para pedir la abstención de PP y Cs porque nosotros hicimos un ejercicio patriota de amor a España que ellos no demuestran ser capaces de hacer", ha insistido la dirigente socialista, que también ha emplazado a Iglesias a "no pensar en lo que él necesita sino en lo que necesita España, y si tiene algo que aportar que lo aporte en las mesas de negociación y diálogo". En su opinión, la negociación de la investidura no debe plantearse como un "desafío" o como un "pulso para ver si al final me llevo el cargo".

Díaz ha rechazado apuntar nombres de independientes que pudieran formar parte del Gobierno porque "no me corresponde" pero ha insistido en la inestabilidad de un gobierno de coalición en el que cuando salga la sentencia del 'procés' haya "ministros que piensan de una manera y ministros que piensan de otra".

"Iglesias debe entender que está en su derecho de defender la autodeterminación y que no se suspenda a los diputados presos pero Pedro Sánchez también está en su derecho de garantizar la unidad de España, el respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico y una España unida y plural", ha recalcado antes de advertir de que Iglesias puede ser "leal a su programa y a lo que acordemos en política social, pero en lo que se refiere a la unidad del país va a hacer inestable al Gobierno y por eso entiendo a Pedro Sánchez".

Preguntada por su experiencia de gobierno de coalición con IU en Andalucía, en la que tuvo a Diego Valderas como vicepresidente, Díaz ha defendido que Diego Valderas "no es lo mismo que Pablo Iglesias y no fue quien provocó la crisis" en aquel Gobierno andaluz, que "fue bueno hasta que a Podemos le incomodó" cuando iniciaba la confluencia con IU. Además ha diferenciado escenarios subrayando que "un gobierno autonómico no tiene la responsabilidad de garantizar la unidad de España" y recordando que "cuando IU firmó conmigo aquel acuerdo no estaba defendiendo la autodeterminación, que después apareció en la confluencia con Podemos".

Frente a las críticas que recibe Sánchez por estar abordando la investidura con "brazos caídos", la líder del PSOE-A ha destacado que Sánchez ha decidido "llevar en primera persona la negociación en un gesto que le honra y que tiene un desgaste" y además ha optado por "no responder a los ataques de estos días, en algunos casos virulentos".

"Algo le ha tenido que pasar a Rivera"

Díaz ha censurado especialmente la posición de Albert Rivera y su negativa a reunirse con Sánchez. "No entiendo lo que está haciendo. Tenía muy buena relación con él y la tengo, he hablado después de que pactara con la extrema derecha en Andalucía, pero no entiendo su falta de respeto al presidente del Gobierno en funciones que le llama para dialogar y tampoco que se esté encadenando a la extrema derecha por mucho que intente disimular", ha apuntado.

En su opinión, "algo le ha tenido que pasar" a Rivera porque "no es normal la crisis de identidad a la que está llevando a su partido y me da lástima porque le tengo aprecio". Díaz ha censurado que el líder de Cs plantee un "cordón sanitario al único partido que está en el Congreso que votó la Constitución que dice defender" y le ha advertido de que España "volverá al bipartidismo" porque Rivera "se está dejando caer en la trampa de Casado". "Si hay repetición será antes y si no en el próximo ciclo electoral", ha vaticinado.