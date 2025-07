Ayuso avisa de que "no hay que dar pasos en falso" porque los socios del Gobierno no renunciarán a sus "privilegios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este lunes sus dudas sobre los socios del Gobierno, al asegurar que no cree que renuncien a sus "privilegios" en una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avisado de que "no hay que dar pasos en falso" para no "reforzar" al independentismo.

Lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en Fuenlabrada, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que llame a los socios parlamentarios del PSOE para comprobar si siguen apoyando al jefe del Ejecutivo tras el envío a prisión del 'exnúmero tres' de los socialistas Santos Cerdán. Según el PP, esa decisión supone un "salto cualitativo" y busca con esos contactos explorar una posible moción de censura.

"El problema de España es que está en manos de siete votos que rompen totalmente las necesidades del país, que rompen nuestra unidad para que se mantengan los mismo. Necesitan todo el tiempo porque después de esto se van a ir a la calle y algunos incluso al banquillo. Así que esto durará, no sé el tiempo y, por tanto, no se pueden dar pasos en falso para todavía encima reforzarles más", ha señalado la presidenta.

Ayuso ha subrayado que desconoce si serán diputados socialistas que "con dignidad digan esto ya no se soporta o algún socio del Gobierno que rompa por ahí la baraja, cosa que lo dudo", si bien ha destacado que es "es insostenible". "En realidad no sé por dónde pueden venir esos votos y si pueden llegar porque esta coalición está muy calentita, están consiguiendo cada vez más privilegios", ha avisado.

De la misma forma, la dirigente regional ha criticado su "ruptura y acoso a la separación de poderes y al Estado de Derecho, más privilegios pero sobre todo más ruptura", además de avisar de que se otorgue "un papel romántico al independentismo". "Todos están cobrando salarios, prebendas y están colocando a sus familiares, como en el caso de Suamar, van a dejar los cinco ministerios para irse ¿dónde?", se ha preguntado.

Sánchez, "el principal beneficiado" de la "trama" de Cerdán

Asimismo, Ayuso ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como "el principal beneficiado" por la "trama corrupta" del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -en prisión por su papel en presuntos amaños de contratos en obras- y que mantiene a un "falso Gobierno", algo que es "repugnante".

La presidenta madrileña ha subrayado el papel de Santos Cerdán como "mano muñidora" de los pactos del Gobierno, en concreto, con el líder de Junts, Carles Puigdemont, o con Bildu.

"Sánchez es el primer responsable de haber acumulado ese poder que no le pertenecía y de haber tenido poco control durante tantos años de esta trama, que ha mantenido a un falso Gobierno. Algo que es repugnante, porque el Gobierno se sustenta en estos pactos", ha criticado la presidenta madrileña.

En esta línea, Díaz Ayuso ha subrayado que este Gobierno, liderado por Sánchez, no ganó las elecciones y que fue Cerdán el que "llegó a un pacto oscuro y que nunca se supo qué tenía detrás" hasta que se ha conocido que había "mordidas y la Alcaldía de Pamplona" sacando adelante un proyecto que "nadie elegido en las urnas".

"Mientras le deban el poder a esta trama corrupta, el Gobierno está en condiciones de irse a casa. Se está viendo además a ojos del mundo entero", ha avisado.