El 51,8% cree que Iglesias ha sido nocivo para la política

Mientras que para un 41,8% sí la reduciría (apoyado por los votantes de Ciudadanos, PP y VOX), un 44,9% considera que no se vería reducida esta crispación (opinión respaldada por los votantes de UP principalmente).

No existe un consenso en cuanto a si la retirada de Pablo Iglesias de la política activa reducirá o no la crispación política en España.

Una gran mayoría (79%) pide más unidad ante Marruecos

La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria con Marruecos a raíz de su apertura de fronteras con la ciudad autónoma de Ceuta también ha sido puesta a la consideración de los encuestados por DYM y el resultado no es satisfactorio para Moncloa. El Gobierno obtiene un saldo evaluativo negativo (-15,3) con respecto a su gestión de la crisis diplomática marroquí. Los votantes de PSOE (media 5,3) y UP (media 5,1) aprueban su gestión, mientras que obtiene medias negativas por parte de los votantes de Vox (1,5), PP (2,1) y Ciudadanos (2,6). La opinión de que debería haber habido un mayor consenso entre el Gobierno y la oposición en la gestión de la crisis es mayoritaria (79,3%). Los votantes de centro (81,4%), centroizquierda (54,1%) e izquierda (83,7%) son los que respaldan en mayor mediad esa necesidad de consenso. Un 10,8% de las personas encuestadas por DYM considera que no debería haber existido un mayor consenso, una opinión que es manifestada principalmente por los votantes de Vox (15,3%) y PP (13,7%). El barómetro de DYM recoge que una inmensa mayoría de españoles no considera un buen vecino al del sur. Así, el 89% de los sondeados consideran que Marruecos no se comporta como un socio fiable y leal con España. Esta idea es compartida de manera transversal, independientemente del posicionamiento político y del partido votado en las últimas elecciones generales.

Tan solo un 3,1% cree que si se comporta como un buen socio, una idea de la que participan mayormente los electores del PSOE.