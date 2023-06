Alberto Núñez Feijóo dice que “España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles en Valencia que "España ha hablado" en las elecciones del 28 de mayo, pero, a su juicio, "el sanchismo no ha entendido" el mensaje de las urnas, sino que el presidente del Gobierno ha "echado la culpa a todo el mundo menos a él".

Sánchez "no habla de recuperar la economía, el empleo de verdad o los servicios públicos, sino de coaliciones y de vetos cruzados", ha criticado Feijóo ante cientos de personas, entre cargos electos y militantes, que han abarrotado el salón de un hotel en un acto público posterior a la reunión de la Junta Directiva Regional del PP de la Comunitat Valenciana, presidida por el candidato a presidir la Generalitat tras ganar las elecciones del pasado 28M, Carlos Mazón.

"Sánchez nos mintió con los indultos, con la sedición y la malversación, con su intento de controlar las instituciones. De forma permanente ha dicho una cosa y ha hecho la contraria. Pasó de querer debatir con Rajoy a decir que un cara a cara es estar desesperado, y ahora pide seis..., y antes de que arranque la campaña", ha agregado.

Los resultados populares

"Si Sánchez quiere hacer un circo, allá él; si le importase la verdad, se habría reunido con el PP para pactar una adenda de más de 90.000 millones que nos obliga ante la UE a una serie de hitos que desconocemos; se habría reunido para concretar la agenda de la presidencia de turno de la UE, pero se dedica a los focos y los platós", ha lamentado Feijóo.

En su intervención, el líder del PP ha agradecido al partido "el enorme esfuerzo, la campaña espectacular y los resultados, que sin duda han sido más ambiciosos de lo que podíamos esperar", y se ha referido a Mazón al señalar que "conseguir a la primera la presidencia de una comunidad autónoma no sucede todos los días".

A su juicio, "Sánchez no cumple las normas básicas del funcionamiento institucional, ha perdido las elecciones de forma inapelable, no ha felicitado al partido ganador, ha empezado a insultarme a las 24 horas, me ha llamado trumpista o amigo de Bolsonaro e inventa bulos como que estamos a favor de la esclavitud de los jóvenes".

La derogación de leyes

"Al sanchismo y a sus socios solo le importan los sillones, porque están cerca de perderlos por los espectáculos y la desconexión con la realidad. Su campaña para las generales se basa ahora en secundar el boicot a las fresas de Andalucía, es sorprendente -ha dicho-. No necesitamos un Gobierno que nos empobrezca y desgaste las instituciones, ineficiente y dividido".

El jefe de la oposición ha asegurado que su objetivo es dar a España "un Gobierno más profesional, un Gobierno más pequeño y un Gobierno más unido", sin que sus propios ministros sean los que le critiquen.

Además, ha defendido algunas derogaciones de leyes que quiere hacer si llega a Moncloa y ha defendido también cambiar la ley de Educación porque, según ha dicho, "no da igual suspender que aprobar", de la misma manera que "no da igual ganar que perder". "Menos mal que no han tocado esa ley", ha exclamado, en alusión a la legislación electoral.