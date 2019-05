La radiografía apenas se ha movido en un mes, el que ha pasado desde el 28 de abril al 26 de mayo. En la convocatoria europea de este superdomingo, El PSOE supera en cinco puntos el porcentaje de votos de las generales, el PP resiste, de momento, el envite de Ciudadanos. Podemos no remonta ante el auge socialista y Vox, que confiaba en el sistema de circunscripción única y sus beneficios, no da el golpe que esperaba. Y Puigdemont logra su objetivo: tendrá escaño en la Eurocámara, igual que su ex compañero de Gobierno, Oriol Junqueras, aunque van en listas separadas.

Un símbolo. Jorge Buxadé sólo tendrá a otros dos compañeros de Vox. Son dos menos de los que logró aquel Pablo Iglesias de 2014. Hace un lustro, el líder morado apareció rutilante en el tablero polítco. Abascal y los suyos hicieron lo propio en las andaluzas de diciembre y, tres elecciones después, parecen desfondados. Cuestion de perspectiva. Todo ello con el mayor dato de participación en unas europeas desde 1987, las primeras que se celebraron en España.

Josep Borrell ha ganado este domingo sus segundas elecciones europeas, pero en un escenario muy distinto al de hace 15 años. No supera su primer intento, pero sí a Fernando Morán en 1994. El veterano dirigente socialista, que ya fue presidente del Parlamento Europeo, liderará la delegación más numerosa del grupo de los Socialistas y los Demócratas en Bruselas.

Pedro Sánchez no sólo logra repetir el éxito de las recientes generales, sino que se convierte en el referente de la socialdemocracia en el continente. Con los laboristas británicos en el umbral de salida y el SPD alemán superado por los verdes, el PSOE tendrá mucho que decir en la UE.

El resultado, a nivel nacional, refuerza al presidente del Gobierno en funciones en sus negociaciones para repetir en La Moncloa. En el río revuelto del centroderecha, ganancia del pescador Sánchez, que ve como PP y Ciudadanos siguen enfrascados en una competición en la que Pablo Casado ha cogido aire.

Dolors Montserrat convence a más votantes que a Pablo Casado. Luis Garicano no logra el sorpasso que intentó Albert Rivera y, además, se pierde apoyos. Los liberales europeos tienen el viento de cola, pero en casa no son capaces de superar al PP, a pesar de que suman cinco escaños respecto a 2014. Los números de los populares son los peores de la historia, pero ganan cuatro puntos porcentuales respecto a las generales.

Cinco años después de la irrupción de Podemos en el Parlamento Europeo, los morados viven horas bajas. María Eugenia Rodríguez Palop, candidata de Unidas Podemos se queda lejos de los 11 diputados que sumaban en 2014 Podemos y La Izquierda Plural la marca de IU en Bruselas. La situación estatal del partido, con la escisión de Madrid como ejemplo, no ayuda;pero el grupo europeo de la izquierda tampoco tiene mejor suerte.

En el otro lado del arco parlamentario bruselense se situarán los tres escaños de Vox, que todavía no han elegido con qué familia europea se quiere emparentar. Tiene varias opciones, pero Le Pen y Salvini son los mejor colocados para contar con el equipo comandado por Jaime Buxadé.

En el reparto de los nacionalistas también se repite la situación estatal. ERC, Bildu y BNG, con su coalición Ahora Repúblicas, logran X escaños, lo que permite a Oriol Junqueras, diputado en el Congreso, lograr escaño en Bruselas. El que fuera su jefe en el Govern, Carles Puigdemont, consigue también el acta y logra un apoyo significativo. El PNV se ve perjudicado por la circunscripción única y sólo logra un escaño.