EH Bildu: Los siete etarras condenados por asesinatos renuncian a ser concejales si salen elegidos

A nuestro juicio, no se puede sostener que EH Bildu tenga como objetivo ratificar nuestra trayectoria anterior. A nuestro entender, este proyecto político representa un futuro lleno de esperanza para Euskal Herria que ha logrado la adhesión de numerosas personas y sectores, incluidos muchos que en su día se enfrentaron a nosotros abiertamente, que nos censuraron y condenaron nuestra actuación. Obviamente, su participación en este proyecto colectivo que es EH Bildu no tiene por objeto legitimar a ETA.

Asimismo, nos sumamos expresamente a la Declaración del 18 de Octubre como una mirada autocrítica sobre el ciclo de enfrentamiento anterior. No está en nuestro ánimo ocultar el pasado y creemos necesarios los ejercicios de memoria sinceros, constructivos y completos. No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro.

Aseguran que creen "necesarios los ejercicios de memoria sinceros, constructivos y completos". "No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro", matizan. En su opinión, "resulta bastante obvio que en los últimos días se han impuesto los intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz, y que el objetivo de la polémica no es otro que el de dañar a EH Bildu, al haber logrado ser un referente ineludible y la principal fuerza transformadora".

Los siete candidatos, condenados por la Audiencia Nacional por asesinatos de ETA cometidos entre 1978 y 2001, explican que con esta decisión se quieren dirigir "en primer lugar a las víctimas de ETA y, en general, a todas las personas que han sufrido en este conflicto" para que sus palabras o acciones no añadan "jamás el más mínimo padecimiento al ya habido". "Queremos resaltar que desde el inicio participamos en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale producido hace ya más de una década, y que asumimos su apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas", recalcan los siete condenados por asesinatos de ETA, que aclaran también que no está en su ánimo "ocultar el pasado".

Otegi "aplaude" la renuncia de los candidatos y admite que Bildu debió evitar la polémica

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha "aplaudido" la renuncia de los siete candidatos de su formación condenados por asesinatos de ETA y ha admitido que el partido debió "haber hecho todo lo posible" para evitar que la "derecha" pudiera hacer una "campaña" en su contra. Otegi ha leído una declaración de la Mesa Política de EH Bildu acompañado por el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, y de los portavoces oficiales de EH Bildu, Unai Urruzuno y Bakartxo Ruiz.

Tras la lectura del texto en euskera y castellano no se ha permitido preguntar a los periodistas. El líder independentista ha denunciado una "nueva inaceptable campaña de acoso y derribo" por parte de "determinados sectores de la derecha española" a lo que, ha añadido, se han sumado "irresponsablemente" otros partidos, "para crear un lodazal en el que regodearse por meros intereses políticos y electoralistas". No obstante, ha admitido que "esta realidad" no debe servir de pretexto para hacer su propia "reflexión", ya que no deben "abstraerse" de sus "responsabilidad" en esta cuestión.

Pese a considerar "prácticamente inevitable" que se pongan en marcha este "tipo de operaciones" por parte de "sectores reaccionarios e involucionistas", Otegi ha admitido que la obligación de EH Bildu consiste en "hacer todo lo posible para evitarlas o mitigar sus efectos". Debe hacerlo, ha proseguido, para "reafirmar" la voluntad de EH Bildu de "avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que, desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas". De esta manera interpreta la coalición "la decisión de algunos de los candidatos de EH Bildu a renunciar a ser concejales", que ha dicho aplaudir por ser un "gesto inequívoco en el sentido de compromiso descrito".

Otegi ha asegurado que los casi 4.500 candidatos que integran las listas de EH Bildu, de quienes ha destacado que tienen sus derechos civiles y políticos en vigor, "suscriben el compromiso con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas".