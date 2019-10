La huelga general dificulta la movilidad en Cataluña

El Gobierno no descarta "nada"

El Gobierno no descarta "nada" ante la situación que se está viviendo en Cataluña tras la sentencia del procés. Preguntada por la aplicación del artículo 155 en Canal Sur Radio, la vicepresidenta en funcioens, Carmen Calvo, ha señalado que "no se puede descartar nada como es lo lógico". "Hemos de ser lo más prudente posible y lo más firme en la protección de los derechos de todos porque conviene encontrar futuro para esta situación de Catalunya y debemos todos procurar no añadir más complicación a la que existe, para que pasados estos momentos de alta respuesta sepamos trazar el futuro de Cataluña", ha dicho. A jucio de la número dos del Ejecutivo, el jefe del Govern, Quim Torra, no está "a la altura".