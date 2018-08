El líder del PP dice que su culpabilidad en el caso del máster "hay que demostrarla"

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó ayer que no va dar más explicaciones sobre su máster porque ya ha dado "suficientes", pero recordó que en un Estado de Derecho no hay que demostrar la inocencia, sino la culpabilidad "y en este caso no se está haciendo así".

Casado recalcó en Santa Pola que "colaborará" en la investigación des u máster. Llevo cuatro meses dando explicaciones sobre este tema, di una rueda de prensa antes de irme a Colombia, y ahora ya no es una cuestión de dar explicaciones a los medios, sino de defender mi inocencia", ha mantenido.

Al respecto, recalcó que en un Estado de Derecho "uno no tiene que defender la inocencia sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y en este caso no se está haciendo así". "Se está invirtiendo la carga de la prueba", lamentó.

La presidenta del PP de Vizcaya y miembro del Comité Nacional de los populares, Raquel González, cree que se intenta desprestigiar a Casado "de la manera más ruin" con el caso del máster porque, cuando "se agote hasta el último día de la locura" de Pedro Sánchez en La Moncloa y se convoquen elecciones generales, el candidato del Partido Popular "ganará por goleada".

En una entrevista concedida a RNE, González agregó que se ataca a Casado y se "olvida la presunción de inocencia", pese a que "ha dado explicaciones más que suficientes, ha sido reiteradamente transparente y ha explicado todo lo que se le ha pedido".

A su juicio, el presidente del PP es "un ejemplo a seguir para todos éstos que adulteran sus currículum sin sonrojarse, y ahora hacen como que 'conmigo no va' y 'si te he visto, no me acuerdo'". "Se le ha tratado de atacar en lo personal porque con lo político no pueden, porque viene cargado de ilusión, con un programa que nadie puede decir que no le interesa", añadió.