La oposición acusa a Sánchez de mentir y buscar perpetuarse con los indultos

PP, Vox y Cs han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender perpetuarse en el poder gracias a los inminentes indultos a los líderes del procés y le han echado en cara que dijera antes de las elecciones que "nunca más" habría indultos a políticos.

Sánchez ha afrontado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso una nueva ofensiva parlamentaria de la derecha en bloque que le ha reprochado haber dado un golpe a la democracia, romper con los derechos de todos los ciudadanos o "atrincherarse en el poder a cualquier precio".

"Para usted el Estado de derecho es venganza; la Constitución, revancha; dar un golpe al Estado, concordia; y romper la igualdad de los españoles, convivencia", le ha criticado el líder del PP, Pablo Casado mientras el dirigente de Vox, Santiago Abascal, le ha avisado de que "acabará pagando por ello y esperemos que sea delante de un tribunal".

Sin embargo, en esta ocasión, Sánchez no ha bajado al barro y pese a que el ambiente se intentaba crispar con críticas socarronas por su breve paseo con el presidente de EEUU, Joe Biden, en la Cumbre de la OTAN, el presidente -en tono sereno- ha reprochado al PP que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que causó la crisis con Cataluña e hizo ascender el independentismo.

Sánchez: "Desde que gobierno ha habido cero declaraciones unilaterales de independencia, cero referéndum ilegales y cero ilegalidades en el 'Parlament"

"No vamos a utilizar ni la Constitución, ni la bandera, ni la unidad de España ni la monarquía parlamentaria para dividir a los españoles como ustedes hacen", le ha respondido Sánchez a Casado mientras le recordaba que desde que gobiernan PSOE y Unidas Podemos ha habido "cero" declaraciones unilaterales de independencia, "cero" referéndum ilegales y "cero ilegalidades" en el Parlament de Cataluña.

El presidente del Gobierno también ha acusado al PP de mostrarse "muy activos en la defensa de la unidad de España" estando en la oposición y "muy indolentes" cuando gobiernan, toda vez que Casado le ha espetado que "no se puede caer más bajo".

Lo cierto es que el presidente ha tenido que abandonar pronto el Congreso para acudir a la inauguración del Foro empresarial España-Corea, y acompañar al presidente de Corea, Moon Jae-in, de viaje Estado en España, por lo que ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que ha parado minutos después el resto de críticas a los indultos.

La "desidia" del PP

Calvo ha insistido en que la legalidad en Cataluña se rompió por la "desidia" del PP que no tuvo ningún interés "en abrochar" la unidad de España y ha arremetido contra los populares que ya "no pintan nada" en ese territorio, aunque más dura ha estado con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas: "No pierda más el tiempo. Con lo que le queda, salga del tirabuzón catalán", le ha dicho Calvo.

También los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han vuelto defender la legalidad tanto de denegar esa medida de gracia como de concederla y han descartado que los indultos puedan debilitar la orden europea de detención del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como teme el PP.

Campo, que no ha desvelado cuándo trasladará los informes al Consejo de Ministros, ha recordado que puede hacerlo incluso con un informe en contra del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, y ha insistido en que corresponde al Gobierno valorar si en este caso los indultos son de "utilidad pública", el tercer motivo que permite la ley.

Todo esto cuando hoy la mayoría del Congreso, formada por los partidos del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) y por los grupos nacionalistas e independentistas tumban la moción del PP que pedía denegar los indultos o rebajar el delito de sedición en una futura reforma del Código Penal.

Y también con el telón de fondo de la encuesta de la consultora Ipsos que revela que más de la mitad de los españoles (un 53 %) se muestra en contra de conceder estos indultos, uno de cada tres está a favor (un 29 %) y casi uno de cada cinco (un 18 %) no tiene una opinión al respecto.