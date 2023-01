La secretaría de Estado de Igualdad pide “todas las disculpas que sean precisas”

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha pedido este viernes "todas las disculpas que sean precisas" a la gente a la que pudo no gustarle el "tono" empleado en sus declaraciones sobre la ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas a violadores. En una entrevista con TVG, tras participar en una jornada de diversidad afectivo-sexual, Rodríguez ha vuelto a incidir en que la lucha contra la violencia machista es su prioridad.

"¿Cómo voy a pensar que se puede frivolizar" [con las víctimas de violencia machista]?, ha observado a esa televisión pública, tras recordar que ella misma lo fue, y diferenciar entre un foro serio y un podcast donde "había un espacio para el sarcasmo" al estar pensado como una suerte de alivio de los "ataques que sufrimos" por parte de la extrema derecha.

De ahí esa "cierta ironía", ha enfatizado la secretaria para salir al paso de las críticas recibidas. Si separar debate sobre víctimas y conversación acerca de los argumentos de la extrema derecha ha sido "desacertado", ha pedido "perdón". En todo caso, ha atribuido el "ruido" a una "manipulación", también "mediática", y ha declarado tener claro que todo lo relacionado con las víctimas de violencia machista no es causa "de risa ni es causa de diversión", al ser un asunto incompatible con cualquier "tipo de mofa". "Mi compromiso es fácilmente comprobable", ha insistido.

Y, respecto a las críticas pronunciadas por algunas ministras socialistas, ha contestado que estaría de acuerdo con las mismas si lo que abordase en ese contexto concreto fuese la problemática de las víctimas, algo que, ha reiterado, no es así. Antes de intervenir en la TVG, Rodríguez no dio pie a que la prensa congregada tuviese opción de preguntarle. "Me siento acosada", ha indicado a los periodistas presentes tras chocar contra una columna.

Calviño pide a la secretaria de Igualdad que rectifique cuanto antes

Desde el Gobierno han seguido un día más las críticas a las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad, en concreto por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que le ha pedido que rectifique "cuanto antes" su comentario irónico. En una entrevista en RNE, Calviño ha dicho que "esas declaraciones se califican por sí mismas y tienen que ser rectificadas cuanto antes". A continuación, al plantearle si debería ser cesada, la vicepresidenta ha eludido responder.

Otra ministra, Pilar Alegría, titular de Educación y portavoz del PSOE, ha dicho a la prensa al acudir a una reunión de la ejecutiva federal del partido que lo que dijo Rodríguez "no fueron las palabras más afortunadas" porque "no estamos en momentos en los que frente a este tipo de cuestiones se pueda frivolizar".

El PSOE lo da por zanjado

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha tratado de rebajar el tono. Ha explicado que el PSOE exigió a Rodríguez una rectificación y que se ha producido al haber ella "pedido disculpas de forma expresa", incluso aunque esas disculpas "se acompañen", ha añadido Montero, en esa misma entrevista, de su interpretación sobre cómo había sido trasladado en los medios de comunicación "el sentir de sus palabras". "Le pedíamos que rectificara, con ello se ha dado respuesta a lo que el PSOE había solicitado", ha zanjado Montero.