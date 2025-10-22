El PSOE exige "que Pelayo dé la cara por las irregularidades en la adjudicación de casetas de Feria"

El Grupo Municipal Socialista ha calificado como “demoledora” la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Jerez, que declara nulos los repartos y adjudicaciones de las casetas de la Feria del Caballo "al constatar que el gobierno de María José García-Pelayo incumplió la legalidad".

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, ha denunciado que "el propio gobierno local reconoció la irregularidad sin adoptar medidas para corregirla, pese a las advertencias y avisos de la oposición. Hay que recordar que PSOE y La Confluencia solicitaron un pleno extraordinario sobre este asunto en el que se evidenció la arbitrariedad e irregularidades del proceso de adjudicación de las casetas de Feria, además de la actitud 'cortijera' de un gobierno soberbio y prepotente".

Díaz ha destacado que “la justicia ha confirmado que el reparto de casetas no se ajustó a las ordenanzas municipales y, por tanto, se actuó contra la legalidad vigente”. Insiste Díaz, “ha perjudicado gravemente y económicamente a numerosos caseteros desplazados injustamente y ha dañado la imagen de la Feria del Caballo. Ahora, ¿quien paga este despropósito?”.

El Grupo Socialista exige responsabilidades políticas inmediatas, señalando directamente a la alcaldesa García-Pelayo como máxima responsable, y al delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita. “Este escándalo evidencia amiguismo y falta de transparencia. Está irregularidad evidencia que no es la única, se lo estamos advirtiendo pero no escuchan, deben volver a la gestión responsable y sería ”, ha afirmado Díaz, quien reclama el cese del delegado de Cultura y Fiestas y que la alcaldesa María José García-Pelayo dé la cara para dar explicaciones: “En política hay que ser valiente tanto para la foto de las alfombras rojas como para la foto de esta irregularidad administrativa”, añade el portavoz socialista.

“Desde el PSOE vamos a analizar en profundidad la sentencia y la documentación obrante ya que todo indica que no estamos ante una cuestión administrativa”, concluye José Antonio Díaz.