“Chocolate cantó unos martinetes en una Bienal que aún recuerdo”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Es algo fundamental, porque además de un festival es un encuentro, una reunión de artistas, profesionales, amigos, paisanos...Yo he venido desde que empezó.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–La que no me gusta es la que dice ‘El chino porque era chino, no entendía na de letras....’. Esa la odio (risas).

-¿La que más le gusta?

–Me gusta mucho la soleá que dice ‘Fui piedra y perdi mi centro, y me arrojaron al mar, y a fuerza de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar’. Es la vida misma y pesar de los años que tiene, es muy actual.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–(Risas) Haría una fiesta buena y también una producción en la que eligiría a los artistas que quiero para que hicieran la cosa que yo quiera. La fiesta sería de alta categoría.

-¿Una berza o un puchero?

–A mí me gustan las dos, no puedo elegir. Pero las dos a la vez que son muy pesadas (risas).

-Dígame una manía que tenga antes de escribir...

–La verdad es que no tengo ninguna.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Eso es difícil, porque sin la vista no, y sin el paladar tampoco, pero entonces no podría degustar la comida que me encanta. Tengo que tener todos (risas).

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–En el Festival de este año me quedo con lo que hizo Ana Morales. Cómo transmitía, me puso el vello de punta. También recuerdo aquellas muñecas que hicieron Estévez y Paños. Luego, recuerdo un martinete que hizo Chocolate en una Bienal que me volvió loca.

-Un genio o artista no reconocido...

–No sabría decirte.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Cambiaría to (risas). Intentaría dar más facilidades a los teatros, porque hay muchos teatros en muchos pueblos que están cerrados, no se programa nada y eso no está bien.

- El braceo de...

–Maltide Coral, de eso no tengo dudas.

-El quejío de...

–Puedo decir muchos pero me quedo con el de Camarón.

-Una falseta de...

–Paco de Lucía, a mí me gusta mucho Paco.