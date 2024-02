José de los Camarones, en los Museos de La Atalaya

El cante llegó a los Museos de la Atalaya de la mano de José de los Camarones, que presentó Tenlo por cuenta, su nuevo trabajo en el que de nuevo demuestra su versatilidad para adaptarse a las nuevas generaciones de músicos y otros instrumentos, además de la guitarra. “Con amor todo crece”, aseguró el cantaor jerezano en la presentación del espectáculo, que asume a la perfección el riesgo que conlleva abordar nuevos caminos. “Si yo no me equivoco, no hay creación”. Acompañado por María del Tango y Alejandro Molinero como artistas invitados, José de los Camarones contó con Jorge Giménez (guitarra eléctrica), Daniel Quiñones (bajo), Rafael Fontaiña (percusión), Josema Pelayo (teclados) y David Strike (trompeta).