José Maya: "Desde niño siempre he sido una persona muy espiritual"

La 27 edición del Festival tendrá como punto de partida el barrio de Santiago. Uno de los dos pilares del flamenco jerezano acoge el espectáculo 'Liturgia', un montaje que partiendo desde la espiritualidad realiza "un recorrido por distintas culturas".

Así lo expone abiertamente José Maya, bailaor de amplia trayectoria y que se da cita a partir de las seis de la tarde en la Iglesia de Santiago. El madrileño, que ya ha expresado sus virtudes en el Festival en numerosas ocasiones, retorna a la muestra jerezana once años después de su última propuesta, llevada a cabo en 2012 en la Sala Compañía.

"Para mí es un honor abrir esta edición del Festival, y además hacerlo en un templo de enorme respeto como la Iglesia de Santiago". Será el quinto espacio de este tipo que acoja 'Liturgia', que fue estrenado en la Iglesia de San Jacinto de Triana y que ya ha pasado por París, Barcelona y Madrid.

"Liturgia es una performance con un recorrido por culturas antiguas que han cantado a Dios", asegura José Maya, que ha depositado en la experiencia de Rafael 'El Falo' la dirección musical del espectáculo que exhibe músicas "mozárabes, israelitas, armenias, seguiriyas gitanas o las cantigas de Alfonso X".

Junto a ellos, la aterciopelada voz de Sandra Carrasco, de Amador hijo y el cello de José Luis López, un músico de categoría que ya ha demostrado su solvencia en más de una ocasión durante el Festival de Jerez.

José Maya reconoce que "desde pequeño he sido una persona muy espiritual, y he tenido especial relación con Dios. Además, como soy un apasionado del arte, suelo visitar con cierta asiduidad muchos templos, que guardan grandes obras".

El madrileño no oculta su devoción "por el cante de Jerez, porque soy un gran aficionado al cante, quizás más que al baile", y en muchas ocasiones suele incorporar en su elenco a voces de esta tierra. "He trabajado mucho con tía Juana del Pipa, con la que hice una gira por Estados Unidos, también con Manuel de la Nina, Manuel Tañé..., la verdad es que muero con Jerez", recalca.

Tras once años sin estar presente en el Festival afronta esta experiencia "con mucha ilusión", y al preguntarle sobre esa ausencia tan prolongada destaca: "He venido muchas veces con Tomatito, El Farru, pero bueno, desde 2012 que hice 'Maya' no he vuelto a venir, quizás también porque me he llevado 9 años en Francia, saliendo poco de allí". No obstante, en su regreso confía "en que el público disfrute, para mí es muy importante abrir el Festival y hacerlo en Santiago".