‘Simbiosis’, un recital de baile compartido

Después de pasar por el Festival de Jerez con artistas como Aída Gómez, Manuel Liñán o Concha Jareño, el malagueño Adrián Santana se estrena en solitario en la muestra, donde presentará ‘Simbiosis’, un espectáculo en el que cuenta con la colaboración, “al cincuenta por cien” de su paisana Águeda Saavedra.

A pesar de que la propuesta se creó en 2014 para exponerla en el Corral del Carbón, en Granada, y ha pasado ya por la Bienal de Málaga, el Festival de Alburquerque, en Estados Unidos, y el Festival de Toronto (Canadá), la versión que aterriza esta tarde a las 19 horas en la sala Compañía “es distinta”, asegura el bailaor.

Águeda Saavedra. Bailaora "Bailamos bajo nuestro criterio, con total libertad de lo que hacemos y sentimos”

Y lo es porque “cuando aceptaron la propuesta en Jerez, decidí consultar con mi amigo Manuel Liñán para que me diera su punto de vista. Él vio las tres funciones anteriores y me dio su opinión, me ha servido para ordenar el puzzle”, explica. Por eso mismo, esta ‘Simbiosis’ “es casi como un estreno”.

A la hora de definir el montaje, Santana reconoce que “no tiene argumento” y además, “hay mucha libertad de cante, de expresión nuestra, y una constante conversación con Águeda (Saavedra) y a la vez diferente. Eso quizás es lo que más me gusta de este espectáculo, que hay total libertad y cualquiera de los artistas que vienen lo sienten suyo”.

Enfrentarse a su primera aparición en solitario es para Adrián Santana y Águeda Saavedra, “una responsabilidad, eso es cierto”, pero también una liberación “porque al final te expones tú. Cuando vienes con una dirección que no es tuya estás bajo los criterios de otra persona, ahora estamos bajo nuestro criterio y con total libertad de hacer lo que realmente sentimos, queremos y somos. Ahí nos sentimos plenos”, recalca la bailaora.

Aunque ambos poseen una amplia formación dancística, con conocimiento de danza española y flamenco, sí es cierto que “nuestro concepto es tradicional, a los dos nos encanta una bata de cola, un palillo, Pilar López, Antonio El Bailarín...Tenemos esos referentes del baile, y por tanto nuestro baile tiene esa estética y ese concepto, por eso el espectáculo es muy tradicional. ‘Simbiosis’ es un recital de baile y nace del compartir lo que para nosotros es el baile, no nace de otra cosa, y el objetivo es que fluya”, continúa Águeda.

El bailaor malagueño no esconde “los nervios, porque como he dicho es casi un estreno y porque éste es el Festival de Jerez, una plataforma que nos da muchísima visibilidad. Lo que más me llena es que vean mi trabajo, porque a veces es complicado presentar propuestas”.

El elenco de ‘Simbiosis’ lo completan Jesús Corbacho e Ismael ‘El Bola’, al canta, la dirección musical y la guitarra de Francisco Vinuesa, la percusión de Javier Teruel.